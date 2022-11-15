《匯市縱橫－蕭啟洪》我們回來了

《匯市縱橫》本港在復常路上繼續往前。早前０＋３後朋友們急不及待的往外跑，首選日本

，一時間新宿街頭便重現港人足跡。及後我們成功舉辦了國際金融峰會，招呼了各國際性金融機

構的頭頭，還招呼了罕有在１１月份訪港的颱風尼格。金融科技周及國際七欖緊隨其後，一時星

光熠熠，全城躍動，十分熱鬧。現在看到疫情沒有因一眾國際活動而升溫，政府趁勢進一步放寬

抗疫措施，容許團進團出。雖然並沒有完全解決旅遊業的困境，但仍為行業復常提振。配合港府

宣傳，我們真的可以向國際社會振臂高呼：香港回來了！



其實上周有兩隻動物也悄悄回來了！上周四（１０日）美國公布了１０月份消費物價指數，

上升幅度低於市場預期，例如核心指數按年率６﹒３％增長，較預期６﹒５％低。也揭示美國通

脹率可能出現拐點回落，未來的通脹下降可期。股票市場隨即迎來小牛，單日上升１２００點。

其實，美國股票市場在進入１０月份已開始從２８７００點的低位慢慢的回升至今３３７５０點

，即超５０００點的升幅（或１７﹒６％）。別忘了整個十月，市場對加息預期不斷升溫，１０

年期美債孳息曾達４﹒２５％，一度回到２００８的高位，市場對美國踏入衰退甚囂塵上，但股

票市場還是悄悄的回升。有時不能不佩服市場的智慧！



架在全球通脹頭上的兩把刀正在發生一些正面的變化。先說俄烏戰爭。俄羅斯突然從赫爾松

市撤軍並退到第聶伯河東岸建立新防線。事出突然，而最奇怪的是俄羅斯並沒有說明撤軍原因。

有猜測是俄軍抵不住烏軍的攻擊而退守，但細看赫爾松市，他是早前宣布併入俄國的地區之一，

為克里米亞半島東北面出黑海口，甚具戰略價值。但若以第聶伯河為界，赫爾松市位於河西，而

俄軍佔地大部分在河東，若以此河為界，俄國會顯得更容易管理其新的屬地。因此，俄羅斯是否

有意退到第聶伯河東岸呢？或已達成某種協議而退呢？若是，是否意味著戰事已經出現轉機呢？



另一把刀是中國疫情對於環球供應鏈的窒礙。上周，中國稍為放鬆了防疫措施，當中包括降

低了入境的７＋３要求，只改為５＋３的隔離措施。雖然官方解說是嚴了不是鬆了，因７＋３的

３是醫學監察，而５＋３的３是家居隔離，嚴格來說隔離日多了一天。但筆者認為無論是緊了還

是鬆了，客觀資訊展示了官方對逐步放開疫情防控的方向及決心。昨天，美國總統拜登在上任後

首次與國家主席習主席會面，中美關係可能得到緩和，內地復常可期。當然美國人有此舉措，可

能是因為中期大選共和黨失利，而民主黨希望再下一城遏制侵侵在２０２４年捲土重來的行動也

未可料！



另一隻很久未見的動物是鴿，美聯儲的鴿！上周美聯儲官員紛紛放鴿。當中包括三藩市聯儲

總裁戴利、費城聯儲總裁哈克，以及堪薩斯聯儲銀行總裁喬治。達拉斯聯儲總裁洛根則說，局方

接近可以放慢加息步伐的時機；但克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特表示，貨幣政策需保持收緊並處

於限制水準一段時間。其實，一直以來筆者覺得美聯儲是偏鴿的，但因為美國通脹居高不下，要

防止通脹預期升溫的惡性循環而不得不轉鷹。因此在情況稍為放鬆下便悄悄露出其鴿性。



縱然所有事情好像一面倒的指向通脹降溫，加息稍緩，股票市場回暖，但畢竟核心消費物價

指數仍有超６％的升幅，計算核心個人消費（Ｃｏｒｅ ＰＣＥ）也在按年率接近５％上升，而

美國勞工市場仍然暢旺，美聯儲縱然選擇暫停加息，但後續減息的機會也並未如市場預期的確定

。市場等待小牛變大牛、乳鴿變肥鴿可能仍是漫長的！



＊本周策略＊



英鎊：前周建議候高於１﹒１６２０水平沽出英鎊兌美元已成交，並於１﹒１７５０止蝕，

損失１３０點子。



澳元：前周建議候低於０﹒６３２０買入澳元兌美元已成交，並於０﹒６５２０平倉，獲利

２００點子。



日圓：本周建議候低於１３９﹒５０買入美元兌日圓，目標１４３﹒００，止蝕

１３８﹒００。



歐元：本周建議候高於１﹒０４００沽出歐元兌美元，目標１﹒０２００，止蝕

１﹒０５００。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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