《珠玉之論－陳鳳珠》內地推動體育行業發展

《珠玉之論》國家體育總局提出到２０２５年，戶外運動產業向高質量發展的成效要顯著，

要持續增加戶外運動場地設施，大幅提升普及程度，令參與人數不斷增長，目標戶外運動產業總

規模達到３萬億元人民幣。規劃將培育戶外運動市場為主體，到２０２５年培育出具有自主品牌

、創新能力和競爭力的戶外運動龍頭企業，並鼓勵龍頭企業在研發設計、生產智造等領域加強協

作，進一步提升核心競爭力，同時要引導中小微戶外運動企業深耕細分市場，向「專精特新」方

向發展。

規劃亦提出利用風景道、步道、水道、雪道、跑道、騎行道等線狀道路，串聯山地戶外營地

、航空飛行營地、濱海度假營地、汽車自駕運動營地、運動船艇碼頭、自行車驛站、滑雪場等設

施，形成全域覆蓋、配套完善的戶外運動場地設施供給格局。除此之外，要加強新材料、先進技

術與設備在戶外運動用品製造領域的應用，不斷提高冰雪、水上、航空等戶外運動裝備器材的研

發製造水平，打造中國智造品牌。

而為完善戶外運動消費政策，要鼓勵發放體育消費券的地區將戶外運動消費納入使用範圍，

並鼓勵各類健身活動向戶外運動傾斜，激發群眾參與戶外運動的積極性。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票



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