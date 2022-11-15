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即市新聞

15/11/2022 09:29

《股壇解碼－戴名》美中期選舉藏變數，創科（０６６９）還看美國

　　《股壇解碼》美國上周進行中期選舉，共和黨不止未如預期般大勝民主黨，亦沒有同時奪回
參眾兩院控制權，到目前結果顯示共和黨是慘勝和僅敗，結果對２０２４年的總統大選再現懸念
，本來市場預期共和黨重新執政將有利美國經濟，這亦是共和黨在眾議院領先時道指強烈反彈的
原因，如今共和黨重掌兩院希望落空，拜登在施政上還可以有力和共和黨周旋，美國上星期公布
的三大指數ＣＰＩ、首領失業人數和消費信心指數都遜預期，市場憧憬有望減慢加息步伐，但有
聯儲局官員在周末繼續放鷹，加上民主黨的政策方向實在難以壓抑通漲，最後只會延長美國加息
周期，對市場來說可以說是百害而無一利。
　
＊窮途末路＊
　
　　上周公布的歐元區零售銷售數據優於預期，顯示歐元區經濟活動開始復甦，加上台灣冀望進
一步放寬防疫措施來吸引遊客在新年期間入境刺激消費，加上對美國出口創近１８年新高，全球
經濟有望在低位喘定，英國新財政預算案將於本周四（１７日）公布，由於英國現時的通漲高企
且不受控，相信到時候觸發英鎊新一輪跌勢的慨率非常高，投資者可趁英鎊這一輪跌勢趁機買入

　
＊飲鴆止渴＊
　
　　據報道中國官方準備繼房企信貸支持後再為房企提供２５００億元融資，在兩年多的疫情防
控影響下，各地方政府財政緊拙，相信這２５００億元將會通過發鈔來實現，投資者可以留意官
方公布的Ｍ３變動就可知一二，近日新冠個案急升破萬，廣州更錄得破３０００宗案例，情勢愈
趨嚴峻，由於廣州為華南的重要貿易和出口樞紐，這次疫情告急將嚴重影響中國在第四季的出口
數據，加上中國全國多地受疫情波及，未來半年的中國經濟不容樂觀，人民幣的匯價將進一步走
弱。
　
＊虛火一場＊
　
　　恒指期權（１１月）購沽比例進一步急升至７２：２８的水平，至於牛證街貨則稍稍升至
４３：５７的比例，熊證重貨區在非常貼價的１７５００點附近，本周很有可能會先殺熊證再殺
牛證，皆因香港第三季ＧＤＰ收縮４﹒５％，而政府亦向下修訂全年預期經濟收縮３﹒２％，要
做到全年收縮３﹒２％的話，今年第四季的ＧＤＰ可能要正增長或者接近０增長才能做到，但總
括而言香港１０月份的經濟表現有目共睹，１１月的經濟到目前為止亦未見起色，這樣的環境要
有正增長真是談何容易，在整體經濟環境沒有完全改善之前，恒指走勢欠缺實質理據支持升勢。
　
＊股票簡評＊
　
　　創科實業（００６６９）主要從事電動工具、電動工具配件、戶外園藝工具、戶外園藝工具
配件的銷售，以至地板護理產品和地板護理配件銷售，集團主要業務在北美地區，當中主要客戶
為家得寶（ＨＤ），可惜現時市場普遍存在零售渠道高庫存的問題，雖然創科實業在電動工具業
務具領導地位，但市場預計Ｒｙｏｂｉ品牌和地板護理品牌今年下半年的收入將同比大幅下跌，
猶幸集團過往在新產品開發方面具有優勢，這些都有助維持銷售和毛利表現，加上創科實業的管
理層果斷採取一系列包括減產，減少開支等行動來應付不同的市場逆境，甚至減慢部分資本開支
項目來提高現金流，這些都有利集團的財務表現，創科實業的旗艦品牌ＭＩＬＷＡＵＫＥＥ繼續
跑贏市場亦支持良好業績表現。由於北美市場，澳洲，亞洲和歐洲都錄得雙位數增長，這些都讓
投資者憧憬創科實業會再交出一分令人滿意的業績，但美國加息預期持續升溫，市場憂慮息率將
拖累經濟進入衰退，結果將會令消費意欲受壓而影響集團的銷售，加上集團手頭只擁有現金及現
金等價物不到１３億元，但借款總額卻接近３４億元，在息率不斷向上的環境下，創科實業將要
支付不斷增加的利息支出，面對盈利不斷被侵蝕和經濟環境不確定，投資者暫時不宜買入，待股
價跌穿６５元後再考慮買入。
《資深市場人士戴名》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　
＊以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。
讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ

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