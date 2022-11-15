《股壇解碼－戴名》美中期選舉藏變數，創科（０６６９）還看美國

《股壇解碼》美國上周進行中期選舉，共和黨不止未如預期般大勝民主黨，亦沒有同時奪回

參眾兩院控制權，到目前結果顯示共和黨是慘勝和僅敗，結果對２０２４年的總統大選再現懸念

，本來市場預期共和黨重新執政將有利美國經濟，這亦是共和黨在眾議院領先時道指強烈反彈的

原因，如今共和黨重掌兩院希望落空，拜登在施政上還可以有力和共和黨周旋，美國上星期公布

的三大指數ＣＰＩ、首領失業人數和消費信心指數都遜預期，市場憧憬有望減慢加息步伐，但有

聯儲局官員在周末繼續放鷹，加上民主黨的政策方向實在難以壓抑通漲，最後只會延長美國加息

周期，對市場來說可以說是百害而無一利。



＊窮途末路＊



上周公布的歐元區零售銷售數據優於預期，顯示歐元區經濟活動開始復甦，加上台灣冀望進

一步放寬防疫措施來吸引遊客在新年期間入境刺激消費，加上對美國出口創近１８年新高，全球

經濟有望在低位喘定，英國新財政預算案將於本周四（１７日）公布，由於英國現時的通漲高企

且不受控，相信到時候觸發英鎊新一輪跌勢的慨率非常高，投資者可趁英鎊這一輪跌勢趁機買入

。



＊飲鴆止渴＊



據報道中國官方準備繼房企信貸支持後再為房企提供２５００億元融資，在兩年多的疫情防

控影響下，各地方政府財政緊拙，相信這２５００億元將會通過發鈔來實現，投資者可以留意官

方公布的Ｍ３變動就可知一二，近日新冠個案急升破萬，廣州更錄得破３０００宗案例，情勢愈

趨嚴峻，由於廣州為華南的重要貿易和出口樞紐，這次疫情告急將嚴重影響中國在第四季的出口

數據，加上中國全國多地受疫情波及，未來半年的中國經濟不容樂觀，人民幣的匯價將進一步走

弱。



＊虛火一場＊



恒指期權（１１月）購沽比例進一步急升至７２：２８的水平，至於牛證街貨則稍稍升至

４３：５７的比例，熊證重貨區在非常貼價的１７５００點附近，本周很有可能會先殺熊證再殺

牛證，皆因香港第三季ＧＤＰ收縮４﹒５％，而政府亦向下修訂全年預期經濟收縮３﹒２％，要

做到全年收縮３﹒２％的話，今年第四季的ＧＤＰ可能要正增長或者接近０增長才能做到，但總

括而言香港１０月份的經濟表現有目共睹，１１月的經濟到目前為止亦未見起色，這樣的環境要

有正增長真是談何容易，在整體經濟環境沒有完全改善之前，恒指走勢欠缺實質理據支持升勢。



＊股票簡評＊



創科實業（００６６９）主要從事電動工具、電動工具配件、戶外園藝工具、戶外園藝工具

配件的銷售，以至地板護理產品和地板護理配件銷售，集團主要業務在北美地區，當中主要客戶

為家得寶（ＨＤ），可惜現時市場普遍存在零售渠道高庫存的問題，雖然創科實業在電動工具業

務具領導地位，但市場預計Ｒｙｏｂｉ品牌和地板護理品牌今年下半年的收入將同比大幅下跌，

猶幸集團過往在新產品開發方面具有優勢，這些都有助維持銷售和毛利表現，加上創科實業的管

理層果斷採取一系列包括減產，減少開支等行動來應付不同的市場逆境，甚至減慢部分資本開支

項目來提高現金流，這些都有利集團的財務表現，創科實業的旗艦品牌ＭＩＬＷＡＵＫＥＥ繼續

跑贏市場亦支持良好業績表現。由於北美市場，澳洲，亞洲和歐洲都錄得雙位數增長，這些都讓

投資者憧憬創科實業會再交出一分令人滿意的業績，但美國加息預期持續升溫，市場憂慮息率將

拖累經濟進入衰退，結果將會令消費意欲受壓而影響集團的銷售，加上集團手頭只擁有現金及現

金等價物不到１３億元，但借款總額卻接近３４億元，在息率不斷向上的環境下，創科實業將要

支付不斷增加的利息支出，面對盈利不斷被侵蝕和經濟環境不確定，投資者暫時不宜買入，待股

價跌穿６５元後再考慮買入。

《資深市場人士戴名》



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