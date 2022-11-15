《國企紅籌》眾安在綫（０６０６０）首１０個月保費收入升１６％

《經濟通通訊社１５日專訊》眾安在綫財產保險（０６０６０）公布，今年首１０個月所獲
得的原保險保費收入總額約１９７﹒５３億元人民幣，比去年同期所獲得的原保險保費收入總額
１７０﹒３９億元人民幣升約１５﹒９３％。（ｗｈ）
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