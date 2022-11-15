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即市新聞

15/11/2022 19:39

《日入而息》騰訊音樂上季多賺３６％，中信泰富１１億奪葵涌地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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李家超稱不再討論入境「零加幾」，管控風險減少限制；李家超將赴泰國出席ＡＰＥＣ領導人會
議，向各領袖說好香港故事；關心港鐵安全將跟進調查報告，諮詢處理港鐵車費議題；李家超稱
亞洲七欖播錯國歌事件不能接受，警方會調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊音樂（０１６９８）第三季經調整淨利潤增長３６％　　　　　　　　　　　　　　　　　
金山軟件（０３８８８）第三季盈轉虧６０﹒５５億人幣　　　　　　　　　　　　　　　　　
中信泰富以１１億元奪葵涌住宅地，符合預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳京東科技來港上市最快年底獲內地監管機構批准　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳融創擬重組１５４億人民幣境內債券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地金融高層據報減薪促共同富裕，或涉在港中資投行　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門明年繼續派錢，永久居民派現金１萬元；賀一誠指推動澳門適度多元發展，爭取未來非博彩
業佔ＧＤＰ約六成；博彩業比重不可低於四成，冀四大產業各佔一成五　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日高收７２３點報１８３４３，科指高收２５９點報３８１３
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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滬指收升１﹒６４％企穩三千一，陸股通流入８１億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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歐元近２００天線有阻力，小注博調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐元最新報１﹒０４１４╱１８，日圓最新報１３９﹒２２╱２５　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　興勝創建（００８９６）中期盈轉虧蝕７７５９萬元，派息２﹒５仙
　　敏華控股（０１９９９）中期純利升１０﹒５％，派息１５仙　　　
　　金山軟件（０３８８８）第三季盈轉虧６０﹒５５億人幣　　　　　
　　億仕登控股（０１６５６）第三季純利跌４８％至４５０萬坡元　　
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　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　和鉑醫藥（０２１４２）出售江蘇生產廠房，料蝕６１９３萬人幣　
　　Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２）九個月總收入按年升１３﹒４％　　
　　英恒科技（０１７６０）獲納入ＭＳＣＩ中國指數　　　　　　　　
　　和譽（０２２５６）旗下腫瘤藥Ｉｂ期初步結果將於結締組織腫瘤學
　　會年會公布　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　匯豐新加坡新總部開業，東南亞市場利率和匯率團隊遷至星洲　　　
　　復星國際（００６５６）復星及復星旅文均沒有出售Ｃｌｕｂ　Ｍｅ
　　ｄ計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　敏華控股（０１９９９）料生意額短期內反彈，雙１１訂單增兩成惟
　　退貨率高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　百度（０９８８８）和快手（０１０２４）合作推ＡＩ數字人直播計
　　劃，將開啟２４小時ＡＩ直播　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　萬豪宣布續擴大中國市場業務，擬明年底前增３０家精選服務品牌酒
　　店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　德琪醫藥（０６９９６）ＡＴＧ－００８聯合抗ＰＤ－１單抗藥物治
　　療宮頸癌有療效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　博富臨置業（００２２５）附屬獲２億元循環貸款融資　　　　　　
　　舜宇光學（０２３８２）附屬就知識產權問題展開１７項訴訟程序　
　　新華滙富金融（００１８８）出售聯營公司１０％股權，收益料約１
　　００萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　有線寬頻（０１０９７）旗下免費電視新聞資訊頻道將於下周一啟播
　　皇冠環球集團（００７２７）將於下月１４日或之前悉數結算未付金
　　額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　法拉帝（０９６３８）首三季純利按年升４８％　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中廣核新能源（０１８１１）１０月完成發電量按年增５﹒３％　　
　　華潤電力（００８３６）１０月附屬電廠售電量按年升５﹒９％　　
　　中煤能源（０１８９８）１０月商品煤銷量按年跌２５％　　　　　
　　南航（０１０５５）１０月客運運力投入按年跌４９％，貨運跌１９
　　％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國中冶（０１６１８）首１０個月新簽合同額增長８﹒８％　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　清盤聆訊在即，恒大（０３３３３）逾一千套房源被河南開封政府回購
　　聯交所指中國賽特（００１５３）上市地位明起取消　　　　　　　　
　　ＬＥＴ（０１３８３）公眾持股量恢復至上市規定最低２５％水平　　
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　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　人行縮量續作「麻辣粉」，分析料本月ＬＰＲ或再下調　　　　　　
　　統計局表示「優化疫情防控二十條」有利於經濟循環暢通；統計局表
　　示房地產出現一定積極變化，但下行態勢仍持續；統計局表示價格保
　　持總體穩定，工業升級發展態勢持續；統計局表示１０月經濟延續恢
　　復，工業投資增，就業物價穩　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　工信部等三部門通知防範重點品種冶煉產能無序擴張　　　　　　　
　　分析指中國經濟風險壓力升，幣策需鬆利率趨向下行　　　　　　　
　　能源局表示１０月全社會用電量同比增速加快至２﹒２％　　　　　
　　習近平Ｇ２０講話：籲各國撤單邊制裁，勿搞排他小圈子　　　　　
　　上交所劉逖稱今年滬市ＥＴＦ交易量穩居亞洲第一　　　　　　　　
　　滬銀保監表示未來監管重點將關注隱性剛性兌付等問題；滬金融局表
　　示上海將加快推動全球資管中心建設　　　　　　　　　　　　　　
　　內地金融高層據報減薪促共同富裕，或涉在港中資投行；外匯局指十
　　月經常帳戶相關跨境資金呈一定規模淨流入　　　　　　　　　　　
　　瑞聯表示對押註中國經濟重啟的操作仍然存疑　　　　　　　　　　
　　外匯局指１０月銀行結售匯逆差１１９億美元　　　　　　　　　　
　　賀一誠指推動澳門適度多元發展，爭取未來非博彩業佔ＧＤＰ約六成
　　；博彩業比重不可低於四成，冀四大產業各佔一成五　　　　　　　
　　十月人行口徑外匯佔款增１０﹒４５億，終結六月連貶　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升２﹒６２％，巴菲特加持台積電飆近８％　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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　　佳兆業擬用旗下物業償還理財產品逾期債務　　　　　　　　　　　
　　傳建業集團裁員７０００人，員工證實公司暫未回應　　　　　　　
　　傳融創擬重組１５４億人民幣境內債券　　　　　　　　　　　　　
　　恒大及融創遭債權人提出清盤呈請，本月聆訊　　　　　　　　　　
　　據報多家銀行討論加大房地產信貸投放力度　　　　　　　　　　　
　　新城控股確認擬發行新一期中票，股價半日飆逾８％　　　　　　　
　　綠地（滬：６００６０６）２８億元境外債料逾期，標普降評級至選
　　擇性違約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　Ｇ２０峰會印尼總統呼籲停戰，澤連斯基發表視像講話　　　　　　
　　美俄官員在土耳其會晤，中情局長警告俄方勿動用核武　　　　　　
　　馬克龍稱與習近平一同呼籲結束對烏克蘭的戰爭升級　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　摩根大通表示對沖基金的淡倉回補可能還會繼續　　　　　　　　　
　　散戶投資者湧入債券市場以尋求更高的孳息率　　　　　　　　　　
　　澳洲儲備銀行１１月時曾考慮不同加息幅度　　　　　　　　　　　
　　瑞士央行行長表示下個月加息的可能性很大　　　　　　　　　　　
　　美國曼哈頓聯邦檢察官辦公室開始調查ＦＴＸ崩盤事件　　　　　　
　　美國聯邦上訴法院無限期停止學生貸款債務減免計劃　　　　　　　
　　英國延遲推出脫歐後產品安全標記以避免額外成本　　　　　　　　
　　谷歌向美國４０州支付３﹒９１５億美元解決私隱紛爭　　　　　　
　　英國最新失業率升至３﹒６％，略高於預期　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　王毅稱會晤達到深入溝通、劃清紅線、探討合作的目的　　　　　　
　　美國下月擬將十多家華企列入實體清單，包括長江存儲　　　　　　
　　習近平晤馬克龍：中法應為世界注入穩定性和正能量　　　　　　　
　　加國控商業間諜首例，華裔研究員疑洩電池技術予中國　　　　　　
　　美國貿易代表戴琪稱會持續與中國進行開放坦率對話　　　　　　　
　　習近平與澳洲總理會談，澳方指雙方討論貿易等問題　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《香港政情》　
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　　七欖播錯歌，李家超稱警方將查是否涉串謀違反國歌法　　　　　　
　　李家超稱亞洲七欖播錯國歌事件不能接受，警方會調查　　　　　　
　　港奧委王敏超稱賽前須檢查國歌，錯誤不能接受　　　　　　　　　
　　韓媒表示主辦單位稱香港隊賽前無提交國歌　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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新一期居屋揀樓，北角海景「樓王」單位半小時內售出　　　　　　　　　　　　　　　　　　
會財局已向調查部轉介約２０宗審計質素欠佳項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超關心港鐵安全將跟進調查報告，諮詢處理港鐵車費議題　　　　　　　　　　　　　　　
李家超將赴泰國出席ＡＰＥＣ領導人會議，向各領袖說好香港故事　　　　　　　　　　　　　
澳門明年繼續派錢，永久居民派現金１萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
賀一誠稱澳門經濟連續三季負增長，形勢嚴峻；賀一誠稱優化債市基建，盡快出台來澳發債補助
政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
葉劉淑儀稱應調查有無人在港分裂國家，可引例移交在韓疑犯　　　　　　　　　　　　　　　
證監會表示香港基金對ＦＴＸ風險敞口不重大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
屋宇署９月批出２３份建築圖則，發出３０份入伙紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
西九藝術廣場大樓昨截標，新地獨資入標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用６０億元，外資連續三日?流入；滬股通額度全日用４１億元，外資淨流入８
１﹒５億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局公布第三季信用卡應收帳款按季升２﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　何栢良反對「碎步式」放寬，促取消形式主義措施　　　
　　全國新增本土近１﹒８萬宗續五天破萬，廣州日破五千　
　　多地調整防疫，洛陽坐公交不用核酸，返山東落地檢　　
　　官媒再強調「動態清零」，牢守疫情不規模性反彈底線　
　　廣東優化隔離措施，入境人員「５＋３」賦紅碼不外出　
　　李家超稱不再討論入境「零加幾」，管控風險減少限制　
　　盧文端稱０＋３變相是０＋０，不改稱是考慮內地看法　
　　石家莊多家藥店連花清瘟賣斷貨，藥店表示與雙１１有關
　　本港新增５９５１宗確診，再多１３名患者離世　　　　
　　國家藥監局稱要深入了解外資企業問題訴求　　　　　　
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（ｚｚ）

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