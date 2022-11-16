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16/11/2022 07:56

《油金掠影》傳俄導彈落入波蘭境內，美元期金齊漲，國際油價向上

　　《經濟通通訊社１６日專訊》報導指，俄羅斯導彈落入北約成員國波蘭境內，觸動市場神經
，令原油期貨價格上升。
　　另外，輸往匈牙利的原油管道暫停運作；國際能源署公布，歐盟對俄羅斯海運原油的禁令下
月初實施，每日將有１１０萬桶供應受到影響，加上數據反映美國通脹壓力緩和，聯儲局可能減
慢加息步伐，利好經濟及原油需求。
　　紐約期油收報每桶８６﹒９２美元，升１﹒０５美元或１﹒２％；布蘭特期油收報每桶
９３﹒８６美元，升７２美仙或０﹒８％；天然氣價格上漲１﹒７％，收報每百萬
Ｂｔｕ６﹒０３４美元。
　　外圍金價曾觸及３個月高位，隨後輕微回吐，電子盤交易轉為上漲。
　　紐約期金收報每盎司１７７６﹒８美元，跌１０美仙，電子盤交易轉為上漲０﹒１％至
１７７９﹒８０美元，最高曾漲至１７９７﹒８０美元；白銀期貨下跌２﹒７％，報每盎司
２１﹒５２美元；白金期貨下跌，報每盎司１０２２﹒４０美元；鈀金期貨上漲２﹒５％，收每
盎司２０７８﹒３０美元。
　　分析指，地綠政治緊張重回焦點，烏克蘭戰爭正往更糟的方向發展，激起避險潮，美元因而
上揚，黃金也是。（ｋｙ）

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