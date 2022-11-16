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即市新聞

16/11/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》審慎看中長期後市逐步轉好

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
向好和向淡。恒指於上月３１日低見１４５９７後，反覆上升的勢頭至今未有改變。昨天（１５
日）指數升抵１８３５７後，不少好友都已錄得非常可觀的累積利潤；當然，筆者所指的，乃於
上月底或本月初入市造好者。若大家於自去年２月１８日高位３１１８３附近早已入市，近日的
反彈幅度必定不能令各位感到滿意。究竟大家應該趁當前反彈可能快將結束，沽貨止蝕，輸少當
贏，還是繼續持貨，博中長期後市正式轉好呢？
　　客觀而言，港股中長期形勢正在急速轉好中，恒指周線圖和月線圖上的訊號變化清楚作出地
顯示。我們不應奢求中長期形勢繼續顯著轉好，因升浪中總會有調整，特別是市場內仍有很多淡
友大戶在等候再度出擊的時候。因此，中長線投資者現時只宜耐心等候ＷＢＩ訊號的指示，才再
度入市增持現貨。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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