《盤後部署》官媒再提動態清零拖累市況，吉利勢強料續回升

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚傳出俄羅斯大規模導彈攻擊烏克蘭期間，有導彈射入北約

成員國波蘭境內，一度引發市場恐慌。其後有報道引述匿名美國官員指，初步評估襲擊波蘭的導

彈是由烏克蘭軍隊發射，目的是為了反制俄羅斯來襲的導彈。

亞洲區股市普遍受壓，港股未能受惠中概股抽升利好因素，全日只有個別落後中概股表現較

強；加上官媒發評論再提「動態清零」，主要科技股普遍受壓拖累大市。

績前騰訊（００７００）傳出將開始新一輪裁員，將涉及六個業務部門中的三個，影響視頻

、遊戲和雲業務，另外市場亦預期廣告業務將繼續受壓，騰訊全日走勢反覆，先升後跌尾市再回

升，最終升２﹒２２％，收報２９４﹒４元。



＊雅居樂配股成跌幅第二大股份＊



繼碧桂園（０２００７）宣布配股後，雅居樂（０３３８３）公布擬以先舊後新方式配售

２﹒９５億股，佔擴大後股本７％，每股作價２﹒６８元，比上日收市價折讓約１７﹒８％，淨

籌約７﹒８３億元。股價全日受壓，收報２﹒５元，挫２３﹒３１％。內房受累借勢回吐；碧桂

園跌１５﹒３１％，收報２﹒７１元；碧桂園服務（０６０９８）跌１２﹒９７％，收報

１７﹒１８元；旭輝（００８８４）跌１３﹒８９％，收報１﹒２４元；旭輝永升

（０１９９５）跌１４％，收報４﹒２４元，。

瑞聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２）分別公布，瑞聲４間附屬公司，遭舜宇就發明專

利及實用新型專利侵權，向浙江省寧波市中級人民法院提告，瑞聲低開５％後受市況拖累擴大跌

幅，舜宇早段抽高後迅即回落，兩股鷸蚌相爭最終齊齊收低，瑞聲跌９﹒７６％，收報

１７﹒０２元；舜宇跌２﹒４５％，收報９５﹒５元。

恒生指數全日收報１８２５６，跌８６點或跌０﹒４７％，主板成交１７３２﹒９５億元。

國指收報６２２５，跌４３點或跌０﹒７０％。科指收報３８０５，跌８點或跌０﹒２３％。Ａ

股同跌；上證綜合指數收報３１１９，跌１４點或跌０﹒４５％，成交３８６９﹒９３億元人民

幣；深證成份指數收報１１２３５，跌１１５點或跌１﹒０２％，成交５５５７﹒１４億元人民

幣。



＊吉利回落宜買入＊



恒指連升三日累升逾２２００點後，受內地防疫風向及俄烏局勢影響借勢回調，但跌幅不算

大，短期１７５００有初步支持，２０天線約１７２００有更強支持，料恒指回調幅度不會多於

１０００點。

傳出內地防疫正逐步轉向後，不少消費類股份回升，吉利（００１７５）自１０月尾低位

８﹒３元至今日收市計回升逾３１％。國家稅務總局最新公布，今年以來累計免徵新能源汽車車

購稅６８６﹒２億元人民幣，按年倍增，吉利轉型新能源車業務成功，盈利能力有保證，趁股價

回落之時不妨買入。吉利１１月以來沿１０天線向上修復，同時已升越２０天線形成較利好訊號

，建議於現時１０天線１０﹒４元附近入手，料４至５月的橫行區頂部１２﹒５元水平有初步阻

力。（ｈｃ）

