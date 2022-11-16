【俄烏開戰】波蘭遭不明導彈襲擊２死，疑為俄製恐觸發北約防衛權

《經濟通通訊社１６日專訊》Ｇ２０峰會在印尼召開之際，俄烏戰爭發生突發狀況，波蘭邊

境一座小鎮遭遇不明來歷導彈襲擊，造成至少２人死亡。美媒引述美方高級情報官員指導彈是俄

製，事件有可能觸發北約集體防衛權，但克里姆林宮否認發動襲擊。

美國總統拜登隨即與波蘭總統杜達和北約秘書長斯托爾滕貝格通電話。波蘭已啟動北約第４

號條款，要求成員國緊急磋商事態，如啟動第５號條款，就會行使集體防衛權。波蘭總統杜達表

示：「我們確切地知道，俄羅斯對烏克蘭的導彈襲擊持續了一整天，但目前沒有明確的證據證明

是誰發射了這枚導彈。正在進行調查。」

據波蘭媒體報道，爆炸現場位於波蘭東部盧布林（Ｌｕｂｌｉｎ）地區、鄰近烏克蘭邊境的

普熱沃多夫鎮（Ｐｒｚｅｗｏｄｏｗ），共有１至２枚導彈擊中。波蘭戰鬥機事後緊急升空戒備

，部分軍隊進入戰備狀態。波蘭軍方和檢察官已抵達爆炸現場，波蘭同時已邀請美國等國際專家

加入調查。

烏克蘭總統澤連斯基隨即發表講話，指俄羅斯對波蘭發動襲擊，已侵犯北約的集體安全，是

一次「非常重大的升級行為」，要求北約做出回應。

克里姆林宮和俄國防部否認攻擊波蘭，更指媒體有關「俄羅斯導彈襲擊波蘭」的報導是挑釁

行為，目的是令局勢升級。（ｊｆ）

