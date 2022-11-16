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16/11/2022 15:05

【俄烏開戰】擊中波蘭導彈非來自俄羅斯，歐元兌美元回穩

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國總統拜登表示擊中波蘭的導彈不是來自俄羅斯後，俄烏戰
爭避過升級危機，歐元兌美元回升０﹒２％，至１﹒０３７３。較早前，歐元兌美元一度下跌
０﹒２％。
　　市場分析指，如果導彈不是由俄羅斯發射，俄烏戰爭就不會升級，使得投資者恢復信心，令
歐元收復失地。不過，料上述消息不足以推動歐元進一步走強。（ｊｆ）

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