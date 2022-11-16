《台股攻略－黃振宇》台股高位受壓，台積電逆市上揚

《台股攻略》台股加權指數今日（１６日）升９２點開市，惟高位受壓，獲利盤湧現，聯電

下跌，金融股及台塑四寶走弱，拖累大市倒跌，指數最終收１４５３７點，微跌８點，成交金額

為２８２６﹒２１億元（新台幣．下同），三大法人合計淨買入５８﹒０７億元，外資錄得連續

４個交易日淨買入記錄。

半導體股方面，獲巴菲特加持的台積電續升１﹒５％，收４８７元，創逾２個月新高，市值

升至１２﹒６２兆元；聯發科收７２９元，升１％；瑞昱及聯詠均升２％，日月光投控升

０﹒９％，惟聯電受壓，收４５﹒２５元，跌２﹒９％。金融股全面走弱，富邦金及國泰金均跌

１﹒６％，華南金及開發金亦跌超過１％。台塑四寶的南亞及台塑化均跌超過２％，其他傳統產

業指標股的台泥、統一、中鋼、亞德客－ＫＹ及陽明均跌１％至３％。大價股方面，信驊收

２１４５元，跌１﹒６％；大立光收２１３０元，升０﹒２％；力旺、世芯－ＫＹ及譜瑞－ＫＹ

等ＩＣ設計股獲資金追捧，均升２％至４﹒８％；矽力－ＫＹ升６﹒４％，創意升７﹒１％。生

物科技股吸引資金進駐，高端疫苗、基亞、生華科及逸達紛紛漲停，全宇生技－ＫＹ、台康生技

、云辰、寶齡富錦及藥華藥均升５％至７％。

中美兩國會面，相方關係緩和，有助全球股市表現，雖然台股今日高位沽壓湧現，但外資持

續投入股市，預料大市短期維持升多少回格局。投資者可留意獲巴菲特首次持有的台積電，以及

關注周邊的電子股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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