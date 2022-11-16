《窩輪豪情－梁業豪》恒指短期好淡分水嶺１８４９９

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、

綜合企業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為龍

湖集團（００９６０）、萬國數據（０９６９８）與網易（０９９９９），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，

則宜首選九龍倉（００００４）、中國財險（０２３２８）與中國旺旺（００１５１）。

指數牛熊證市場從殺牛證轉為殺熊證，確認大市轉角位已經出現。大量指數熊證被強制性收

回後，好友大戶料會略為收歛攻勢，誘使更多投機者入市持有指數熊證，然後伺機發動下一輪殺

倉的攻勢。由於恒指牛證重貨區現位於１６５００－１６５９９，距離恒指現水平很遠，淡友大

戶應不會大舉反攻。須注意的，為昨天（１５日）恒指熊證收回價區域１８４００－１８４９９

有大量淡友炒家入市開倉，１８４９９應被視為短期後市好淡分水嶺，且看好友大戶何時會向該

關口進攻。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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