《窩輪豪情－梁業豪》恒指短期好淡分水嶺１８４９９

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、
綜合企業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為龍
湖集團（００９６０）、萬國數據（０９６９８）與網易（０９９９９），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，
則宜首選九龍倉（００００４）、中國財險（０２３２８）與中國旺旺（００１５１）。
指數牛熊證市場從殺牛證轉為殺熊證，確認大市轉角位已經出現。大量指數熊證被強制性收
回後，好友大戶料會略為收歛攻勢，誘使更多投機者入市持有指數熊證，然後伺機發動下一輪殺
倉的攻勢。由於恒指牛證重貨區現位於１６５００－１６５９９，距離恒指現水平很遠，淡友大
戶應不會大舉反攻。須注意的，為昨天（１５日）恒指熊證收回價區域１８４００－１８４９９
有大量淡友炒家入市開倉，１８４９９應被視為短期後市好淡分水嶺，且看好友大戶何時會向該
關口進攻。
《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看