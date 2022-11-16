《談國論企－黎偉成》台灣問題為中美關係第一條紅線

《談國論企》中國國家主席習近平於２０２２年１１月１４日到印尼巴峇島２０國集團領導

人第１７次峰會，剛抵埗便應邀與美國總統拜登會晤時，指出「台灣問題是中美關係第一條不可

逾越的紅線」，並敦促對方「希望美方將總統先生的承諾落到實處」，是更為明確的嚴重警告。

是為推動中美關係重回健康穩定發展軌道的核心基礎。即使拜登應該聽得明，也需要花時間及其

美方人員消化，始能把承諾正確及逐步落到實處，須時而為之。



＊習近平正告拜登：美方要把承諾落到實處＊



習、拜此番所作出頭一次面談，有頗不少意義，重點在於（一）中國台灣問題。習近平此番

會面更直接和更嚴正地告訴拜登等美國人（Ｉ）「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關

係政治基礎中的基礎，是中國關係第一條不可逾越的紅線」，是為拜登等美國人清清楚楚聽到中

方的紅線，而非美國人裝作「不明白」或假設的一些不知所謂的「紅線」，尤其是習近平強調「

解決台灣問題是中國人自己的事，是中國內政」。

必須指出，習近平每一次都聽到拜登美方堅持「一個中國」的政策不變，但很快甚至即時便

見到美方人員肆無忌憚的「我有我做「的搞各種各樣的挺「台獨」劣行；甚至習近平在２０２２

年７月２８日晚應約同美國總統拜登通電話，就台灣問題上無不客氣直指美方「玩火必自焚」，

用語比３月１８日對拜登所作的嚴正、直接警告「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成

顛覆性影響」，更為嚴重，但拜登和美方人員居然「聽不懂」，遂於此番的首次面對面會談更明

確表明第一紅線之所在。

更重要的是（ＩＩ）習近平不僅強調「希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯

合公報」，更直接了當地警告「總統先生多次講過不支持「台獨」，無意將台灣作為謀求對華競

爭優勢或遏制中國的工具」的同時，更提出「希望美方將總統先生的承諾落到實處」。美國人這

次終極不會聽不明，亦終極不能「聽還聽」、「做還做」矣，此因習近平要警告的是整個美方，

而拜登當然要力促其下屬落實承諾！

再從（二）若干「小動作」，可推測拜登政府顯然開始做點事：（１）據稱，中美重啟氣候

變化等問題的合作，是為拜登所力求之處，理由是拜登要把其上一任的特朗普粗暴地中止再之前

一任奧巴馬的《巴黎協定》，所顛倒了的重大問題顛倒反正過來。中方相當積極主動地促進改善

氣候變化的問題，只因美方有一些人惡意地大搞「台獨」才中止，如今恢復合作，當有相當重大

的啟示性。

不僅有了氣候變化的合作，還有（２）美國商務部長耶倫在這次面談是安排坐在拜登的左去

邊，可解讀為美方相當重視對華的經貿關係。既然拜登上台後一直不肯稍改特朗普不合法不合理

的對華輸美商品的所謂「加徵關稅」惡劣措施，至今美方未有得到實際「好處」，美國反而對華

的貿赤加大，又因進口關稅提升加大居民承擔，和成為當地高通脹的其中因由，故耶倫很有可能

與中方進行「互惠」構通。



＊耶倫與會和布林肯要速訪華有強烈啟示＊



和（３）布林肯急不及來的要安排到中國訪問，可解讀為美方希望盡快改善美中政經關係，

否則中國政府要在２０２３年３月換屆，要待新一屆政府運作一段時間始談，也就有可能失去及

時的戎機。

由是引伸一個新的解讀，為（三）美國民主黨在中期選舉的表現即使比「預期」的要「理想

」，但拜登政府開始認識到不搞好美國內部的經濟，甚至在抗疫、防疫上，取得實質的進展，單

靠對外的主權、政經、軍事等方面的霸權霸道行徑，是行之不「順利」，該黨要在２０２４年的

大選取得多一點優勢，就必須要改變，而改變當是理順美國本土的特別是經濟，與華交惡，如何

改？是為拜登當務之急！

我要重申：自從人民共和國於１９４９年成立以來，美國人一直反共反華，特別是美國輪流

執政的民主、共和兩黨，反共反華是共識和共同政策，拜登此番的「友好」示意，只是臨急之「

變」，能合作，當然要合作，但千萬不要對美國霸權主義和侵略性行為掉以輕心。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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