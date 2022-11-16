《異動股》雅居樂（３３８３）低開１１％，折讓１８％配股籌８億

《經濟通通訊社１６日專訊》雅居樂（０３３８３）現價跌１１﹒０４％，報２﹒９元，該

股成交約２﹒９９億股，涉資８﹒０１億元，為市前成交額最大股份。

繼碧桂園（０２００７）宣布配股後，雅居樂集團公布擬以先舊後新方式配售２﹒９５億股

，佔擴大股本７％，每股作價２﹒６８元，比上日收市價折讓約１７﹒８％，集資淨額約

７﹒８３億元用作現有債項再融資及一般企業用途。配股完成後，該公司控股股東陳氏家族信託

持股由６２﹒６３％攤薄至５８﹒２４％。

現時，恒生指數報１８１６９，跌１７３點或跌０﹒９５％，主板成交４２﹒９１億元。國

企指數報６２０９，跌５９點或跌０﹒９５％。恒生科技指數報３７８０，跌３３點或跌

０﹒８７％。

即月期指新報１８１４６，跌１７８點，低水２３點。即月國指期貨報６２０９，跌５６點

，低水１點。即月科指期貨新報３７７１，跌４０點，高水７點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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雅居樂（０３３８３） ２﹒９０元 跌１１﹒０４％

雅生活（０３３１９） ９﹒５５元 無升跌

碧桂園（０２００７） ３﹒１３元 跌２﹒１９％

碧桂園服務（０６０９８） １８﹒７６元 跌４﹒９６％

旭輝控股集團（００８８４） １﹒４４元 無升跌

旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒９３元 無升跌

萬科企業（０２２０２） １４﹒００元 跌１﹒２７％

萬物雲（０２６０２） ４４﹒８０元 無升跌

潤地（０１１０９） ３３﹒８５元 無升跌

中海外（００６８８） １９﹒９６元 跌１﹒６７％

龍湖（００９６０） ２１﹒１０元 跌２﹒０９％

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（ｈｃ）

