《異動股》京東跌逾４％，傳京東科技最快年底獲准來港上市

《經濟通通訊社１６日專訊》京東集團（０９６１８）現價跌４﹒４２％，報２０７﹒８元

，該股成交約６２萬股，涉資１﹒３０億元。

據《路透》引述知情人士透露，京東集團旗下京東科技在香港上市的計劃，最快於今年年底

獲得北京監管機構批准。此前據報京東科技推遲了赴港上市計劃，因尚未獲得監管審批。知情人

士表示，京東科技的ＩＰＯ規模尚未決定，可能低於此前２０億美元（約１５６億港元）的目標

，因為全球對新股發行的需求仍然疲弱。上市時間仍不清楚，需取決於市況。

據中證監網站資料顯示，京東科技今年１月底首次向中證監提出申請，尋求在境外上市。知

情人士指，證監會國際部最近再次審查了京東科技的申請，並與其他相關監管機構進行了接觸，

徵求他們對其業務的意見。

現時，恒生指數報１８１０９，跌２３３點或跌１﹒２７％，主板成交６６﹒９５億元。國

企指數報６１８８，跌８０點或跌１﹒２９％。恒生科技指數報３７５９，跌５４點或跌

１﹒４２％。

即月期指新報１８１２５，跌１９９點，高水１６點。即月國指期貨報６２００，跌６５點

，高水１１點。即月科指期貨新報３７６４，跌４７點，高水３８點。

上證綜合指數報３１３１，跌２點或跌０﹒０７％，成交１１４﹒２４億元人民幣。

深證成份指數報１１３１７，跌３３點或跌０﹒３０％，成交１９７﹒３０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ２０７﹒８元 跌４﹒４２％

阿里（０９９８８） ７７﹒４元 跌１﹒９０％

網易（０９９９９） １０８﹒１元 跌１﹒７３％

騰訊（００７００） ２８７﹒２元 跌０﹒２８％

美團（０３６９０） １６２﹒４元 跌２﹒４０％

百度（０９８８８） ９５﹒８元 跌１﹒２４％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １２４﹒５元 升６﹒３２％

快手（０１０２４） ５１﹒７元 跌０﹒９６％

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（ｈｃ）

