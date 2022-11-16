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16/11/2022 09:33

《異動股》京東跌逾４％，傳京東科技最快年底獲准來港上市

　　《經濟通通訊社１６日專訊》京東集團（０９６１８）現價跌４﹒４２％，報２０７﹒８元
，該股成交約６２萬股，涉資１﹒３０億元。
　　據《路透》引述知情人士透露，京東集團旗下京東科技在香港上市的計劃，最快於今年年底
獲得北京監管機構批准。此前據報京東科技推遲了赴港上市計劃，因尚未獲得監管審批。知情人
士表示，京東科技的ＩＰＯ規模尚未決定，可能低於此前２０億美元（約１５６億港元）的目標
，因為全球對新股發行的需求仍然疲弱。上市時間仍不清楚，需取決於市況。
　　據中證監網站資料顯示，京東科技今年１月底首次向中證監提出申請，尋求在境外上市。知
情人士指，證監會國際部最近再次審查了京東科技的申請，並與其他相關監管機構進行了接觸，
徵求他們對其業務的意見。
　　現時，恒生指數報１８１０９，跌２３３點或跌１﹒２７％，主板成交６６﹒９５億元。國
企指數報６１８８，跌８０點或跌１﹒２９％。恒生科技指數報３７５９，跌５４點或跌
１﹒４２％。
　　即月期指新報１８１２５，跌１９９點，高水１６點。即月國指期貨報６２００，跌６５點
，高水１１點。即月科指期貨新報３７６４，跌４７點，高水３８點。
　　上證綜合指數報３１３１，跌２點或跌０﹒０７％，成交１１４﹒２４億元人民幣。
　　深證成份指數報１１３１７，跌３３點或跌０﹒３０％，成交１９７﹒３０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　２０７﹒８元　跌４﹒４２％
　　阿里（０９９８８）　　　　７７﹒４元　跌１﹒９０％
　　網易（０９９９９）　　　１０８﹒１元　跌１﹒７３％
　　騰訊（００７００）　　　２８７﹒２元　跌０﹒２８％
　　美團（０３６９０）　　　１６２﹒４元　跌２﹒４０％
　　百度（０９８８８）　　　　９５﹒８元　跌１﹒２４％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１２４﹒５元　升６﹒３２％
　　快手（０１０２４）　　　　５１﹒７元　跌０﹒９６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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