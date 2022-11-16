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16/11/2022 13:49

《異動股》騰訊（７００）績前倒跌近２％，傳啟動新一輪裁員潮

　　《經濟通通訊社１６日專訊》騰訊（００７００）今早曾升逾３％，現價跌１﹒７４％，報
２８３元，該股成交約４１００萬股，涉資１１８﹒６３億元。
　　騰訊將於今日收市後公布第三季業績，綜合市場預測，騰訊第三季非通用會計準則（Ｎｏｎ
－ＧＡＡＰ）純利料介乎２５４﹒５億至３６５﹒４２億人民幣，中位數為３０２﹒５７億人民
幣，較去年同期倒退４﹒７％。第三季收入預測中位數為１４１２﹒０６億人民幣，按年微跌
０﹒８％。
　　大行普遍估計，騰訊上季廣告業務繼續受壓，但看好新業務「視頻號」發展快速，料未來將
貢獻部分廣告收入佔比，有望成為騰訊近期最可預見的增長動力。
　　惟最新《路透》引述消息人士稱，騰訊開始新一輪裁員，將涉及六個業務部門中的三個，影
響視頻、遊戲和雲業務。
　　現時，恒生指數報１８１３０，跌２１２點或跌１﹒１６％，主板成交１１９１﹒９０億元
。國企指數報６１７３，跌９６點或跌１﹒５４％。恒生科技指數報３７４０，跌７３點或跌
１﹒９２％。
　　即月期指新報１８１５３，跌１７１點，高水２２點。即月國指期貨報６１８３，跌８２點
，高水１０點。即月科指期貨新報３７４６，跌６５點，高水１３點。
　　上證綜合指數報３１２０，跌１３點或跌０﹒４５％，成交２９９６﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２４０，跌１１０點或跌０﹒９８％，成交４３３８﹒８７億元人民幣

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　２８３﹒００元　跌１﹒７４％
　　美團（０３６９０）　　　１５９﹒００元　跌４﹒４５％
　　京東集團（０９６１８）　２０９﹒２０元　跌３﹒７７％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１２０﹒１０元　升２﹒５６％
　　快手（０１０２４）　　　　５１﹒３０元　跌１﹒７２％
　　中國儒意（００１３６）　　　１﹒７１元　跌４﹒４７％
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒１６元　升１﹒４６％
　　同程旅行（００７８０）　　１６﹒５６元　升３﹒５０％
　　易鑫集團（０２８５８）　　　０﹒８６元　跌２﹒２７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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