《異動股》騰訊（７００）績前倒跌近２％，傳啟動新一輪裁員潮

《經濟通通訊社１６日專訊》騰訊（００７００）今早曾升逾３％，現價跌１﹒７４％，報
２８３元，該股成交約４１００萬股，涉資１１８﹒６３億元。
騰訊將於今日收市後公布第三季業績，綜合市場預測，騰訊第三季非通用會計準則（Ｎｏｎ
－ＧＡＡＰ）純利料介乎２５４﹒５億至３６５﹒４２億人民幣，中位數為３０２﹒５７億人民
幣，較去年同期倒退４﹒７％。第三季收入預測中位數為１４１２﹒０６億人民幣，按年微跌
０﹒８％。
大行普遍估計，騰訊上季廣告業務繼續受壓，但看好新業務「視頻號」發展快速，料未來將
貢獻部分廣告收入佔比，有望成為騰訊近期最可預見的增長動力。
惟最新《路透》引述消息人士稱，騰訊開始新一輪裁員，將涉及六個業務部門中的三個，影
響視頻、遊戲和雲業務。
現時，恒生指數報１８１３０，跌２１２點或跌１﹒１６％，主板成交１１９１﹒９０億元
。國企指數報６１７３，跌９６點或跌１﹒５４％。恒生科技指數報３７４０，跌７３點或跌
１﹒９２％。
即月期指新報１８１５３，跌１７１點，高水２２點。即月國指期貨報６１８３，跌８２點
，高水１０點。即月科指期貨新報３７４６，跌６５點，高水１３點。
上證綜合指數報３１２０，跌１３點或跌０﹒４５％，成交２９９６﹒５７億元人民幣。
深證成份指數報１１２４０，跌１１０點或跌０﹒９８％，成交４３３８﹒８７億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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騰訊（００７００） ２８３﹒００元 跌１﹒７４％
美團（０３６９０） １５９﹒００元 跌４﹒４５％
京東集團（０９６１８） ２０９﹒２０元 跌３﹒７７％
嗶哩嗶哩（０９６２６） １２０﹒１０元 升２﹒５６％
快手（０１０２４） ５１﹒３０元 跌１﹒７２％
中國儒意（００１３６） １﹒７１元 跌４﹒４７％
創夢天地（０１１１９） ４﹒１６元 升１﹒４６％
同程旅行（００７８０） １６﹒５６元 升３﹒５０％
易鑫集團（０２８５８） ０﹒８６元 跌２﹒２７％
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（ｈｃ）
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