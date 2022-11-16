《異動股》騰訊（７００）績前倒跌近２％，傳啟動新一輪裁員潮

《經濟通通訊社１６日專訊》騰訊（００７００）今早曾升逾３％，現價跌１﹒７４％，報

２８３元，該股成交約４１００萬股，涉資１１８﹒６３億元。

騰訊將於今日收市後公布第三季業績，綜合市場預測，騰訊第三季非通用會計準則（Ｎｏｎ

－ＧＡＡＰ）純利料介乎２５４﹒５億至３６５﹒４２億人民幣，中位數為３０２﹒５７億人民

幣，較去年同期倒退４﹒７％。第三季收入預測中位數為１４１２﹒０６億人民幣，按年微跌

０﹒８％。

大行普遍估計，騰訊上季廣告業務繼續受壓，但看好新業務「視頻號」發展快速，料未來將

貢獻部分廣告收入佔比，有望成為騰訊近期最可預見的增長動力。

惟最新《路透》引述消息人士稱，騰訊開始新一輪裁員，將涉及六個業務部門中的三個，影

響視頻、遊戲和雲業務。

現時，恒生指數報１８１３０，跌２１２點或跌１﹒１６％，主板成交１１９１﹒９０億元

。國企指數報６１７３，跌９６點或跌１﹒５４％。恒生科技指數報３７４０，跌７３點或跌

１﹒９２％。

即月期指新報１８１５３，跌１７１點，高水２２點。即月國指期貨報６１８３，跌８２點

，高水１０點。即月科指期貨新報３７４６，跌６５點，高水１３點。

上證綜合指數報３１２０，跌１３點或跌０﹒４５％，成交２９９６﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１１２４０，跌１１０點或跌０﹒９８％，成交４３３８﹒８７億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ２８３﹒００元 跌１﹒７４％

美團（０３６９０） １５９﹒００元 跌４﹒４５％

京東集團（０９６１８） ２０９﹒２０元 跌３﹒７７％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １２０﹒１０元 升２﹒５６％

快手（０１０２４） ５１﹒３０元 跌１﹒７２％

中國儒意（００１３６） １﹒７１元 跌４﹒４７％

創夢天地（０１１１９） ４﹒１６元 升１﹒４６％

同程旅行（００７８０） １６﹒５６元 升３﹒５０％

易鑫集團（０２８５８） ０﹒８６元 跌２﹒２７％

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（ｈｃ）

