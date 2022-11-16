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16/11/2022 12:05

《午市前瞻》恒指料受制百天線，瑞聲附屬遭告侵權１６元才吸納

　　《經濟通通訊社１６日專訊》恒生指數半日收報１８１３３，跌２０９點或１﹒１４％，主
板成交１００４﹒９２億元。恒生中國企業指數報６１７２，跌９６點或１﹒５４％。恒生科技
指數報３７４４，跌６９點或１﹒８２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報２８３﹒４元，跌４﹒６元或１﹒６％，成交１０４﹒０６億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報７７﹒６５元，跌１﹒２５元或１﹒５８％，成交４８﹒１８億元；美團
收報１５９﹒７元，跌６﹒７元或４﹒０３％，成交３８﹒９１億元。國指三大成交股份依次為
騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

　
＊溫鋼城：恒指接近嚴重超買＊
　
　　恒指上日升７２３點，重上１８０００關，今早走勢則較反覆。ｉＦＡＳＴ　Ｇｌｏｂａｌ
　Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指近日受不同的利好消息帶動，由
１０月３１日低位１４５９７開始上升，至今累計升幅已逾２０％，並逐步升至嚴重超買水平，
現時又與３月１５日的１８２３５「劉鶴底」差不多，短期估計在１００天線（目前為
１８８００水平）附近會有阻力，現階段並非合適的吸納時機。
　　
＊瑞聲今年盈利料倒退＊
　
　　瑞聲科技（０２０１８）公布，最近獲悉若干附屬公司－瑞泰光學（常州）、深圳市瑞成光
學、誠瑞光學（常州）股份及常州市瑞泰光電，涉及由浙江舜宇光學向浙江省寧波市中級人民法
院提出的法律程序事項，聲稱發明專利及實用新型專利侵權。受消息拖累，瑞聲股價今早曾跌逾
８％。
　　溫鋼城表示，手機市場仍然疲弱，銷售數字不理想，前景不明朗，瑞聲首三季純利按年大跌
４７％，市場預期公司今年盈利會倒退逾４０％，基本面已欠佳。他續指，本來主要生產聲學模
組等配件的瑞聲有意發展光學鏡頭，但如今遭同行的舜宇（０２３８２）控告侵權，令市場印象
進一步轉差，料股價短期會出現調整。
　　溫鋼城指出，瑞聲今年大部分時間都１６元至１９元上落，上周五（１１日）升至
１９﹒４８元後未能承接，走勢料維持區間上落，投資者宜待股價回至１６元吸納，目標
１９﹒５元，失守１５元則止蝕。（ｅｒ）

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