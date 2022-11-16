《美元走勢－羅明立》美匯指數１０５應有支持，有望反彈

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３９﹒６３ １４０﹒２９ １３８﹒８６

歐元╱美元 １﹒０３８４ １﹒０３８７ １﹒０３３１

英鎊╱美元 １﹒１８７８ １﹒１８８６ １﹒１８３１

美元╱瑞郎 ０﹒９４４１ ０﹒９４６９ ０﹒９４２９

美元╱港元 ７﹒８２５０ ７﹒８２６８ ７﹒８１７３

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《美元走勢》美國及歐元區１１月ＺＥＷ經濟景氣指數雖然仍然處於負值，但有明顯反彈，

美國１０月生產者物價指數ＰＰＩ按年增長８％，核心數據升６﹒７％，都低於預期，再次反映

通脹可能觸頂回落，支持聯儲局放慢加息步伐的預期。有媒體報道，一枚俄羅斯導彈落入波蘭境

內並造成兩人死亡，俄羅斯方面即時否認責任，但一度引起市場對地緣政治的憂慮，後來經有美

國媒體指，引述美國官員指，經美國初步調查，認為導彈來自烏克蘭。市場緊張氣氛得到緩和。

歐盟公布的數據顯示，１９個歐元區國家第三季ＧＤＰ增長終值維持０﹒２％，較前值

０﹒８％大幅下降。由於能源價格及利率上升等因素，今年第四季和明年首季歐元區經濟將陷入

萎縮。昨日（１５日）歐元高見１﹒０４８０，但之後急速回落，美國兩個重要通脹數據已公布

，對聯儲局放慢加息的預期已逐步消化，美匯指數在２００天平均線的１０５應有支持，有望反

彈。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０４１０ １﹒０２８０ １﹒０４５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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