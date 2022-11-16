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16/11/2022 19:01

《再戰明天》歐元區公布ＣＰＩ，阿里網易公布業績

　　《經濟通通訊社１６日專訊》歐元區公布ＣＰＩ，及阿里網易公布業績，料為周四（１７日
）市場焦點。
　
＊英倫銀行首席經濟學家發表講話，本港公布失業率＊
　
　　各國重要經濟活動方面，日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平在亞太經合組織
（ＡＰＥＣ）領導人峰會期間會晤，英國財政大臣亨特宣布中期財政聲明、以及預算責任辦公室
（ＯＢＲ）最新的經濟和公共財政預估。周四本港時間１０：００ａｍ，ＡＰＥＣ成員國外長舉
行全體會議，主題為「平衡、包容且可持續的增長」；３：３０ｐｍ，舉行第二次全體會議，主
題為「開放且可持續的貿易與投資」。３：４０ｐｍ，歐盟金融服務執委麥吉尼斯發表講話。晚
上８：３０ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家皮爾就「央行的下一步」發表講話；同一時間，亞特蘭
大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克發表講話。
　　數據方面，周四本港時間５：００ａｍ，美國公布９月長期資本流動。本港時間
７：５０ａｍ，日本公布１０月出口，年率升幅料由２８﹒９％擴大至２９﹒３％；１０月進口
，年率升幅料由４５﹒７％擴大至５０％；１０月貿易收支料由負２０９４３億日圓收窄至負
１６２００億日圓。本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布１０月失業率，料維持於３﹒５％。本港
時間４：３０ｐｍ，香港公布１０月失業率，經季節調整料由３﹒９％降至３﹒８％。本港時間
６：００ｐｍ，歐元區公布１０月消費者物價指數，月率升幅料由１﹒２％擴大至１﹒５％，年
率升幅料由９﹒９％擴大至１０﹒３％；１０月核心消費者物價指數年率升幅料由４﹒８％擴大
至５％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１０月建築許可，月率料由１﹒４％逆轉至下滑
３﹒２％；１０月新屋動工，料由１４４萬降至１４１萬，月率跌幅料由８﹒１％收窄至２％；
連續申請失業救濟金人數料由１４９萬升至１５１萬；首次申請失業救濟金人數料由２２萬升至
２３萬。
　　在本港，明日公布業績的公司有：阿里（０９９８８）、網易（０９９９９）等。（ｗａ）

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