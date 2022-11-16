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16/11/2022 16:07

市建局邀１９家財團入標觀塘裕民坊重建項目，明年１﹒１１截標

　　《經濟通通訊社１６日專訊》市建局宣布，今起邀請１９家發展商及財團入標競投，合作發
展觀塘市中心第四及第五發展區項目，明年１月１１日中午１２時截標。
　　市建局稱，該項目為觀塘市中心重建項目最後一個發展區域，地盤面積２５５９５平方米。
項目完成後，預計可提供上限為２０﹒１萬平方米的總樓面面積，其中，將興建一個包含綜合政
府設施及商業發展的建築群，成為九龍東的新地標。
　　項目亦透過規劃及重整土地，改善區內道路網絡及交通設施，加強與剛落成的第二、三發展
區以及周邊地區的行人連接。項目將提供政府、機構或社區設施樓面，以及大型休憩空間供市民
享用，改善地區整體環境。
　
＊發展商日後可靈活調撥酒店等樓面＊
　
　　為應對持續的疫情及最新的市場情況，市建局在項目標書試行「浮動規劃參數安排」，容許
成功取得本項目的發展商及財團，在總樓面面積保持不變的前提下，靈活調撥在指定範圍內商業
樓面面積作辦公、酒店和其他商業用途；當中，商業樓面面積不可少於６５０００平方米並需設
於項目的低層樓層，以保持本項目位處觀塘區策略性位置的「市中心」特色。
　　項目於９月７日截收合作發展意向，當時收獲２４份意向書，包括華懋、遠東
（０００３５）、鷹君（０００４１）、中國海外（００６８８）、新地（０００１６）、恒地
（０００１２）、長實（０１１１３）、信置（０００８３）。（ｒｈ）
　
　
　

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