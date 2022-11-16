【內房困局】融創中國：清盤呈請聆訊延期至明年６月１４日

《經濟通通訊社１６日專訊》融創中國（０１９１８）發公告指出，高等法院頒令將清盤呈
請聆訊延期至２０２３年６月１４日。其股份已自２０２２年４月１日上午９時正起於聯交所暫
停買賣，股份並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。（ｒｈ）
【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！► 立即觀看
|財經熱話16/11/2022
騰訊季績勝預期 實物分派美團作股息變相減持 豪擲133億回購
|中國故事16/11/2022
《神州經脈》70城樓價跌幅擴 外資續減持中國債券 滬深市悶跌
|財經熱話16/11/2022
內房急彈後即配股抽水 銷售暫仍疲弱 持貨要守定要走？
|生財有道16/11/2022
【高息定存】本周暫8銀行加息 星展降門檻至5萬元年息4.5厘
|FOCUS16/11/2022
【FOCUS】侵侵搶閘去馬 黨內過關不易
|財經熱話16/11/2022
科技股累積升幅大紛紛回吐 騰訊阿里京東要博邊隻好？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰