【內房困局】融創中國：清盤呈請聆訊延期至明年６月１４日

《經濟通通訊社１６日專訊》融創中國（０１９１８）發公告指出，高等法院頒令將清盤呈

請聆訊延期至２０２３年６月１４日。其股份已自２０２２年４月１日上午９時正起於聯交所暫

停買賣，股份並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。（ｒｈ）

