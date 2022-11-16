【騰訊業績】騰訊實物分派美團作中期息，每十股發１股美團Ｂ類股

《經濟通通訊社１６日專訊》騰訊（００７００）宣布特別中期股息，將按合資格股東持有

每１０股股份，獲發１股美團（０３６９０）Ｂ類普通股基準，向於記錄日期名列公司股東名冊

上之股東，按彼等當時各自於公司之持股比例，以實物分派的方式宣派由公司透過Ｈｕａｉ

Ｒｉｖｅｒ及╱或ＴＭＬ間接持有的約９﹒５８億股美團Ｂ類普通股，該等美團股份數目將被捨

去零碎部份下調至最接近之整數。



＊相關股份總值約１５９４億元＊



騰訊稱，待分派的９﹒５８億股美團Ｂ類普通股相當於集團持有美團Ｂ類普通股約

９０﹒９％；及於２０２２年１０月３１日美團已發行股份總數約１５﹒５％。集團目前記錄該

等股份為於聯營公司的投資。

基於２０２２年１１月１５日在聯交所買賣的美團Ｂ類普通股的收市價每股１６６﹒４元，

美團股份的總市值約為１５９４億元。



＊續保持與美團互利業務關係＊



騰訊認為，實物分派符合公司及股東的利益，並相信美團現已達致財務實力、行業地位和投

資回報已達到穩健水平等情況，因此認為此乃直接向合資格股東轉讓由集團於美團持有的大部份

權益的適當時間。另實物分派將使合資格股東能有彈性地自行決定參與投資美團股份的程度。

儘管進行實物分派，公司及美團將繼續保持雙方互利的業務關係，包括通過其持續的戰略合

作協議。公司亦會定期考慮以適當方式回報價值予股東，但不保證未來會宣派或作出類似性質的

股息或分派。

鑒於集團減少於美團的投資，公司執行董事兼總裁劉熾平已辭任其於美團擔任的非執行董事

一職，今日起生效。（ｒｈ）

