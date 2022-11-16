【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利升２％勝預期，斥１３３億元回購

《經濟通通訊社１６日專訊》騰訊控股（００７００）公布，截至今年９月底止第三季非國

際財務報告準則盈利為３２２﹒５４億（人民幣．下同），按年升１﹒６％，按季增長

１４﹒６％，好過市場預期。非國際財務報告準則每股基本盈利為３﹒３８１元。



＊豪擲１３３億港元回購＊



截至９月底止三個月內，公司於聯交所以總代價約１３３億港元（未計開支）購回４２８４

萬股股份。購回的股份其後已被註銷。（ａｃ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

