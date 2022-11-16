《經濟通通訊社１６日專訊》騰訊控股（００７００）公布，截至今年９月底止第三季非國
際財務報告準則盈利為３２２﹒５４億（人民幣．下同），按年升１﹒６％，按季增長
１４﹒６％，好過市場預期。非國際財務報告準則每股基本盈利為３﹒３８１元。
＊豪擲１３３億港元回購＊
截至９月底止三個月內，公司於聯交所以總代價約１３３億港元（未計開支）購回４２８４
萬股股份。購回的股份其後已被註銷。（ａｃ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
16/11/2022 16:44
【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利升２％勝預期，斥１３３億元回購
《經濟通通訊社１６日專訊》騰訊控股（００７００）公布，截至今年９月底止第三季非國
際財務報告準則盈利為３２２﹒５４億（人民幣．下同），按年升１﹒６％，按季增長
１４﹒６％，好過市場預期。非國際財務報告準則每股基本盈利為３﹒３８１元。
＊豪擲１３３億港元回購＊
截至９月底止三個月內，公司於聯交所以總代價約１３３億港元（未計開支）購回４２８４
萬股股份。購回的股份其後已被註銷。（ａｃ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話16/11/2022
騰訊季績勝預期 實物分派美團作股息變相減持 豪擲133億回購
|中國故事16/11/2022
《神州經脈》70城樓價跌幅擴 外資續減持中國債券 滬深市悶跌
|財經熱話16/11/2022
內房急彈後即配股抽水 銷售暫仍疲弱 持貨要守定要走？
|生財有道16/11/2022
【高息定存】本周暫8銀行加息 星展降門檻至5萬元年息4.5厘
|FOCUS16/11/2022
【FOCUS】侵侵搶閘去馬 黨內過關不易
|財經熱話16/11/2022
科技股累積升幅大紛紛回吐 騰訊阿里京東要博邊隻好？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰