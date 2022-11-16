《小傳日記》騰訊績前由跌轉升，大行估新業務表現吸睛？

《小傳日記》今個星期係重磅科技股嘅業績公布期，好多缸友好關心佢哋表現成點。當中，

今日收市之後公布季績嘅騰訊（００７００），股價早段曾經跌超過２巴仙，但最後都可以升住

咁收市。

「孖屐」預期，由於騰訊第三季唔夠遊戲版號上榜，廣告業務亦受到外圍經濟拖累，第三季

經調整盈利（非國際財務報告準則）會繼續下滑，但跌幅估計較上一季嘅１７％收窄，表現應該

好過之前。

騰訊最近有傳開始新一輪裁員，涉及六個業務部門中嘅三個，影響視頻、遊戲同雲業務。不

過，暫時未知今次裁員嘅規模有幾大，而騰訊亦拒絕回應有關傳聞。事實上，騰訊８月嘅時候曾

經披露，公司員工人數由３月的約１１﹒６萬人降到６月底約１１﹒１萬人。不過，騰訊近年嚟

嘅增長的確有啲放緩，裁員相信係其中一個方法，減少公司嘅開支，並且可以營運得更好。

另外，唔少大行預期，騰訊嘅新業務「視頻號」發展唔錯，估計未來會貢獻部分廣告收入佔

比，有望成為公司近期最可以預見嘅增長動力。

裁員有望節流，「視頻號」有望開源，而阿爺監管措施嘅最壞時間相信已經過去，騰訊亦逐

步適應新監管嘅環境，呢到未必再加重對公司嘅傷害。睇下嚟緊騰訊可唔可以透過開源節流措施

，虧損減少之餘，仲可以重現增長動力喇！



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