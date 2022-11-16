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16/11/2022 14:28

《股語有云－古添力》商湯與理大攜手探索元宇宙，中線睇５﹒５銀

　　《股語有云》根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５日，有逾１﹒２億元淨流入
商湯（０００２０），過去一個月淨流入資金逾６億元，過去三個月更有逾１５億元淨流入。
　　商湯主要從事開發及銷售人工智能軟件，主要透過專有的人工智能基礎設施
（ＳｅｎｓｅＣｏｒｅ）為客戶開發並提供軟件平台，協助客戶實現數字化轉型，主要應用商業
空間管理、住宅物業管理、製造、基礎設施、交通及金融服務等垂直行業，商湯於去年１２月底
上市，上市價３﹒８５元。
　　商湯截至今年６月底止上半年度業績，錄得股東應佔虧損收窄至３１﹒５８億人仔，整體毛
利下降２２﹒５％至９﹒３４億人仔，毛利率減少７個百分點至６６％；截至今年６月底止，集
團之現金及現金等價物約１０３﹒７４億人仔，另有定期存款７０﹒３３億人仔，總借款約
１０﹒６５億人仔，另有租賃負債３﹒８６億人仔。
　
＊均線呈多重黃金交叉＊
　
　　商湯早前在官方微博上公布，公司近日與香港理工大學簽署合作備忘錄，雙方將共同開發及
拓展數字空間及智能汽車相關技術，並致力將科研成果轉化為實際應用。
　　據理工大學發出的新聞稿，雙方透過是次合作，理大和商湯科技將攜手探索「元宇宙」技術
，尤其聚焦於研發可應用在教育、藝術和旅遊等範疇的成像技術和解決方案，以及針對自動駕駛
系統的高性能協作邊緣計算技術。
　　執筆時，商湯股價仲升緊幾個巴仙，走勢上，日線圖顯示，該股今日（１６日）一度觸及
１００天線（現約２﹒０９元），可惜無功而回，早前，１０天線已升越２０天線出現首個黃金
交叉利好訊號，１０天線今日升越５０天線，再現黄金交叉利好訊號，眾多數據均顯示現水平可
買入，略嫌不足是９ＲＳＩ已升至７２水平，稍為高了點。
　　添力認為，商湯首站目標價３元，次站睇４元（此為浮出水面價），升越４元，中線則以
５﹒５元為目標（此為６月底下跌裂口中間位所在）。《古添力》（本欄逢周一、三刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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