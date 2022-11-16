《講股論勢－鄭廣復》美息或見６厘，恒指階段性目標２２８６０點

《講股論勢》恒指走勢符合我在１０月３１日的預測，近日股市反彈只因美國１０月份通

脹率急降至７﹒７％，較９月份的８﹒２％低了０﹒５個百分點之多，令市場深信美國通脹已經

見頂，而聯儲局未來亦將減慢加息步伐。由於早前並無重大好消息可以扭轉股市跌勢，而大多數

股票在過去逾兩年半以來已累積了巨大跌幅，美國通脹急降最先成為股市止跌反彈的催化劑，恒

指已在日線、周線及月線處於嚴重超賣水平多時，展開絕地反彈亦是理所當然。



＊「１６條」非死命令，成效待觀察＊



此外，近期有傳內地將於明年３月前通關，即使未得到確認，但已令市場極度興奮，及後內

地宣布自１１月１２日起，將入境隔離措施由原來的「７＋３」改為「５＋３」，令投資者憧憬

防疫措施將會逐步放寬，本周初又有支持內房的「１６條」通告，刺激港股進一步攀升。然而，

不論是美國通脹進一步回落及炒作聯儲局將減慢加息，還是內地放寬入境者隔離措施及傳言明年

３月前通關，對經濟產生的正面刺激有多大仍是未知數。人行及銀保監周初推出的「１６條」亦

非必須執行的死命令，商業銀行放貸予房地產相關企業或個人亦要評估信用風險及還款能力。

美國國會中期選舉結果可謂已塵埃落定，民主黨保住參議院控制權，至於眾議院，共和黨已

取得２１７個席位，民主黨僅得２０７席，目前仍有１１個席位未有結果，預示共和黨將會取得

眾議院控制權，令美國國會在中期選舉後進入真正的分裂局面，拜登在未來兩年的施政必將受阻

。



＊美息須高於通脹率才會止步＊



美國通脹持續回落極其量暗示聯儲局減慢加息步伐，而非停止加息，聯儲局主席鮑威爾在

１１月議息會後的新聞發布會上指出，要令通脹回落，經濟增長需要在一段時間內低於趨勢，而

勞工市場亦要有一定程度的放鬆，亦即聯儲局會犧牲三大目標其中兩個－推動經濟增長及充分就

業，全力對抗影響物價穩定的高通脹。聯邦基金利率是否真的如市場預期，基至是部分聯儲局官

員認為般在４至４﹒５厘見頂？我認為，投資者應該從另一角度去思考－當利率高於通脹率時才

有可能結束加息周期！

自１９７１年以來，美國通脹率最高是１９８０年２月的１４﹒２％，聯邦基金利率最高則

是同年３月的２０厘，當然美國亦陷入經濟衰退，１９８０年全年收縮０﹒３％。不過，我想講

的是，２００７年尾爆發金融海嘯之前三十多年，美國聯邦基金利率在絕大多數時間高於通脹率

，且聯邦基金利率的四個主要頂部皆在通脹回落後才出現。



＊聯邦基金利率或須升至６厘＊



然而，今年６月聯邦基金利率目標上限１﹒７５厘，較同月９％的通脹率低了７﹒７５個百

分點，是有史以來最大負差距，就算１０月份通脹回落而利率進一步上調，但聯邦基金利率仍較

通脹低３﹒７個百分點，取１０月份通脹率（未有１１月數據）與聯邦基金利率之中間值則是

５﹒８５％，即利率須升至６厘才有機會見頂，要通脹率由７﹒７％降至５﹒８５％，若非每月

急降０﹒５個百分點以上，而是０﹒３或０﹒２個百分點，則需時６至１０個月時間。

假如聯儲局在１２月及２月分別加息０﹒５厘及０﹒２５厘，而其後五次議息皆加息

０﹒２５厘，聯邦基金利率將於明年９月達到６厘。當然，加息速度還看通脹發展、整體經濟對

持續加息的反應，澳洲及加拿大亦已開始減慢加息速度，可見當指標利率接近或高於３厘時，央

行的緊縮貨幣政策取態傾向更加謹慎。



＊美股三大指數呈底背馳反彈＊



美股三大指數由２０２０年３月疫情底升至２０２１年１１月高位後開始調整，至今年９月

底１０月初的，納指已調整此升浪的６１﹒８％；標普５００則調整了５０％；道指則調整了

４４％，換言之，美股三大指數亦已滿足了再次展開反彈浪的條件，以反彈速度及幅度計亦以納

指最快最大。技術上，三大美指周線圖走勢皆與９ＲＳＩ呈超賣後的底背馳，納指可以前反彈高

位１３７４０為上升阻力；標普５００則以４３２５為反彈阻力，道指則以３４２８１為阻力，

但由於道指之前調整幅度較小，故上破前高，挑戰歷史高位３６９５２的可能性較大，惟突破與

否皆有可能形成雙頂回落，屆時要留意是否因基本面轉差造成。



＊維持恒指萬九點為短期阻力＊



恒指方面，在此重申，以技術面判斷，恒指創立以來的長期升浪已經結束，短期反彈仍以

１９０００為主要阻力，加上１００日線現於１８８２７，為恒指在１９０００點附近增加了一

重技術阻力。恒指在踏進１１月以來的僅僅半個月內（準確一點是在１１個交易日內），由１０

月３１日最低位１４５９７最多反彈了３７５９點，升勢之急令恒指短期回調的機會增加，我仍

維持恒指傾向回調，並形成雙底後才展開中期上升浪。以階段性升浪而言，暫以２０２１年２月

以來的跌浪５０％反彈位２２８６０為重要阻力，要重拾長期升浪，恒指必須突破去年高位

３１１８３。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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