《鍾之日記》戰火抹殺利好，中港魚缸疲弱

《鍾之日記》１１月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國最新通脹數據顯著低於預期，進一步加強對美減碼加息的預期，利好環球資本市場，不

過隔晚傳出俄羅斯大規模導彈攻擊烏克蘭期間，有導彈射入北約成員國波蘭境內，一度引發市場

恐慌。其後有報道引述匿名美國官員指，初步評估襲擊波蘭的導彈是由烏克蘭軍隊發射，目的是

為了反制俄羅斯來襲的導彈。

亞洲區股市普遍受壓，港股未能受惠中概股抽升利好，全日只有個別落後中概股表現較強；

加上官媒發評論再提「動態清零」，主要科技股普遍受壓拖累大市。恒指連升三日累升逾

２２００點後，受內地防疫風向及俄烏局勢因素借勢回調，全日收跌０﹒４７％，報

１８２５６﹒４８點，大市成交１７３２﹒９５億元。



＊Ａ場全日偏弱，人幣四連漲＊



內地新一波疫情繼續升溫，昨天（１５日）新增本土確診病例突破兩萬宗達２００５９宗，

按日再升１２﹒９％，續創４月２４日以來近七個月新高。受俄烏局勢變化等因素影響，滬深股

市全日觀望氣氛濃厚，數據拖累地產股，加上多個板塊回調，滬綜指全日偏弱，收跌０﹒４５％

，報３１１９﹒９８點，深成指跌１﹒０２％，創業板指跌１﹒１９％。兩市全日成交９４２７

億元人民幣，按日減少約１１％，結束連續三個交易日突破１萬億元的趨勢。

美國下月勢將減碼加息，人民幣兌一美元中間價今報７﹒０３６３，較上個交易日升５８點

子，實現四連漲，續創９月２６日以來逾七周新高，上個交易日報７﹒０４２１。



＊騰訊今放榜，股價四連漲＊



騰訊（００７００）將於今日收市後公布第三季業績，綜合市場預測，騰訊第三季非通用會

計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）純利料介乎２５４﹒５億至３６５﹒４２億元人民幣，中位數為

３０２﹒５７億元人民幣，較去年同期倒退４﹒７％。第三季收入預測中位數為１４１２﹒０６

億元人民幣，按年微跌０﹒８％。大行普遍估計，騰訊上季廣告業務繼續受壓，但看好新業務「

視頻號」發展快速，料未來將貢獻部分廣告收入佔比，有望成為騰訊近期最可預見的增長動力。

《路透》引述消息人士報道，指騰訊已開始新一輪的裁員行動，涉及其６個營業部門中的３

個，主要針對其視頻、遊戲及雲業務，惟暫時未知裁員具體規模。

另外，騰訊音樂（０１６９８）公布第三季業績，期內營收７３﹒６５億元人民幣，按年下

降５﹒６％；列帳淨利潤１０﹒６１億元人民幣，按年增４３﹒４％，每股盈利０﹒３３元人民

幣；經調整淨利潤１３﹒７９億元人民幣，按年增３５﹒９％，勝預期，經調整每股盈利

０﹒４３元人民幣。

騰訊今日升２﹒２％，報２９４﹒４元，四連升，創２個月新高。騰訊音樂飆２９％，報

２２﹒５５元，四連升。

其他龍頭科網股回吐，美團（０３６９０）挫２﹒５％，京東集團（０９６１８）跌

２﹒１％，百度（０９８８８）跌０﹒４％，阿里（０９９８８）跌０﹒１％。



＊大城小鎮樓價齊跌，內房股又見踩踏潮＊



國家統計局公布１０月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，新建商品住宅和二手住

宅銷售價格環比下降城市分別有５８個和６２個，比上月分別增加４個和１個。其中，一線城市

新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒１％，降幅與上月相同；二手住宅銷售價格環比由上月持平

轉為下降０﹒３％。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降０﹒３％和

０﹒５％，降幅比上月分別擴大０﹒１和０﹒２個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷

售價格環比分別下降０﹒４％和０﹒５％，降幅均與上月相同。

外媒測算，當月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅繼續擴至１﹒６％，幅度續

創２０１５年８月以來最大，且為連續第六個月下跌，環比同跌０﹒３％，跌幅亦較上月的跌

０﹒２％有所擴大。

樓盤出售是發展商的重要資金來源，無論中國當局釋出多少支箭挽救民營房企，只要樓市下

行的大方向不變，都不能逆轉發展商流動性枯竭的預期。內房股今日大跌，時代中國控股

（０１２３３）瀉１７％，碧桂園（０２００７）跌１５﹒３％領跌藍籌，龍光集團

（０３３８０）跌１５﹒２％，旭輝控股（００８８４）瀉１３﹒９％，新城發展

（０１０３０）挫１３﹒２％，遠洋（０３３７７）跌一成，富力地產（０２７７７）跌

７﹒８％，中國金茂（００８１７）挫７﹒２％。

繼碧桂園之後，雅居樂（０３３８３）亦決定大幅度折讓配股籌錢，擬以先舊後新方式配售

２﹒９５億股，集資淨額約７﹒８３億元用作現有債項再融資及一般企業用途。雅居樂配股價為

２﹒６８元，比上日收市價折讓約１７﹒８％，現股東淪為公司ＡＴＭ，引發踩踏潮，全日股價

暴跌２３﹒３％，收報２﹒５元。

另外，又有一線內房出現債務逾期危機，綠地控股（滬：６００６０６）一筆規模達

３﹒６２億美元的有擔保優先票據本金日前到期，標普全球評級將綠地控股的長期發行人信用評

級從「ＣＣ」調降至「ＳＤ」，即「選擇性違約」級別，標普更指出，綠地控股所有美元票據展

期完成後，會將把其優先票據的發行評級進一步下調至「Ｄ」（違約）級。綠地控股今日股價跌

２﹒３％，子公司綠地香港（００３３７）在港股價更瀉１２﹒３％。



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