【大國博弈】習近平晤尹錫悅２５分鐘，稱中韓是分不開的合作夥伴

《經濟通通訊社１６日專訊》國家主席習近平在印尼出席二十國集團峰會期間，與南韓總統

尹錫悅舉行雙邊會晤，是尹錫悅今年就職以來，首度同習近平會面，歷時２５分鐘，兩人就雙邊

關係、經貿及地區等議題交換意見。

習近平指出，中韓是搬不走的近鄰，也是分不開的合作夥伴，雙方要加強戰略溝通，增進政

治互信，又指中韓經濟高度互補，要加快雙邊自由貿易協定談判，深化高技術製造、大數據、綠

色經濟等領域合作，共同維護國際自由貿易體系，保障全球產業鏈供應鏈安全、穩定、暢通，反

對將經濟合作政治化、泛安全化。中方願同韓方加強在二十國集團等溝通協調，維護地區和平穩

定大局。



＊韓媒：雙方談及北韓核武問題＊



尹錫悅表示，韓方願同中國發展基於相互尊重和互利成熟的關係，希望同中方維護自由貿易

體制，合作應對全球性挑戰，並在朝鮮半島及地區的和平穩定，以至氣候變化和能源等全球熱點

問題上深化合作。

韓媒報道稱，雙邊除了討論中韓關係發展外，北韓核武問題也被擺到會談桌上。據悉，尹錫

悅向習近平表示，北韓近期以「前所未有」的頻率進行武力挑釁，連帶升級核武及飛彈威脅。因

此呼籲中國身為聯合國安理會常任理事國，應該為維護東北亞和平，發揮更加積極和建設性的作

用。習近平則稱，中韓兩國在韓半島議題上具有共同利益，希望兩韓維護和平，改善關係。

（ｊｔ）

