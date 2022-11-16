《投資智慧－鄧聲興》中美元首會談釋出積極訊號，有利外商投資

《投資智慧》近年來，中美在一系列問題上分歧嚴重，使雙邊關係不斷下探。中美兩個超級

大國的關係，已經降到了幾十年來最低點。１１月１４日下午，中國國家主席習近平和美國總統

拜登在印尼峇里島舉行雙邊會談。拜登就任總統後，兩人曾通過電話和視頻進行過五次會談，但

此次為首場面對面會談。



習近平指出，中美是兩個歷史文化、社會制度、發展道路不同的大國，過去和現在有差異和

分歧，今後也還會有，但這不應成為中美關係發展的障礙。任何時候世界都有競爭，但競爭應該

是相互借鑒、你追我趕，共同進步，而不是你輸我贏、你死我活。中美領導人要起到把舵定向的

作用，應該為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升。拜登方則表示，中美領導

人有共同責任，展現中國和美國有能力管控分歧，避免競爭成為任何接近於衝突的局面，並在緊

迫並需要彼此合作的國際問題中設法合作。整體來說，是次會面向全球釋放出中美關係「暫時緩

和」的積極訊號。相信對中方的全球貿易、外商投資等都將帶來正面影響。



據中國商務部數據顯示，今年首８個月全國實際使用外資（ＦＤＩ）達８９２７﹒４億元人

民幣，按年增長１６﹒４％；折合１３８４﹒１億美元，增長２０﹒２％。從行業看，服務業實

際使用外資金額６６２１﹒３億元，增長８﹒７％。高技術產業實際使用外資增長３３﹒６％，

其中高技術製造業增長４３﹒１％，高技術服務業增長３１％。從來源地看，南韓、德國、日本

、英國實際對華投資分別增長５８﹒９％、３０﹒３％、２６﹒８％和１７﹒２％。投資數據顯

示，在全球經濟面臨較大不確定性、主要經濟體經濟增長預期較為低迷的當下，外商仍看好中國

經濟長期增長性和穩定性。



國家統計局剛公布「三頭馬車」數據，１０月全國規模以上工業增加值按年增長５％，低過

預期的５﹒３％，前值為６﹒３％；社會消費品零售總額按年下降０﹒５％，低過預期的增長

０﹒７％，前值為增長２﹒５％。１０月末調查失業率為５﹒５％，與上月持平。而是次面對面

會談，相信將進一步加深外商對華的信任。形成以國內大循環為主體、國內國際「雙循環」相互

促進的新發展格局。看好中國各項經濟數據未來穩中向好的趨勢。

《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



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