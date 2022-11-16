《拆局麒想－林嘉麒》螞蟻消金增資規模減，再上市憧憬利阿里

《拆局麒想》重慶螞蟻消費金融（螞蟻消金）有限公司落實了增資計劃，規模為１０５億元

（人民幣．下同），交易完成後，螞蟻消金註冊資本將提升至１８５億元，多間上市公司披露了

增資情況，消息當日亦刺激阿里系股份上升。



阿里巴巴（０９９８８）持有螞蟻集團５０％股權，而盈利貢獻甚豐的重慶螞蟻消金是母公

司螞蟻集團整改中很重要的一部分。２０２０年上市的螞蟻集團最終告吹，同年９月螞蟻消費金

融公司經銀保監會批准籌建，到２０２１年６月４日，在重慶正式成立。自此，重慶螞蟻消金的

整改消息牽動著投資市場對螞蟻集團的發展的同時，及其最新估值計算。今年５月，富達投資再

度下調螞蟻集團估值至只有７００億美元，僅為該行當初上市前對公司估值不足三分之一，貝萊

德３月份亦同樣下調對螞蟻估值至１５００億美元這個重要關口。１５００億美元有多重要？就

是４年前，華平投資、加拿大養老基金投資公司、Ｓｉｌｖｅｒ Ｌａｋｅ及淡馬錫控股等投資

者入場時的估值。投資涉及風險，應該沒有包不輸，惟我們也不會清楚當時的交易條款，有保證

估值不會低於某水平？或保證何時上市等？不過，今次成功增資其意義重大，估值應該有升沒有

跌。



增資不是新鮮事。早於去年１２月提出增資，當時規模是２２０億元，是次增資規模已大減

一半。成功增資有利自營信貸業務或聯合貸業務。今次註冊資本提升至１８５億元，完成增資後

，考慮消費金融牌照１０倍槓桿及聯合貸不低於３０％的出資比例，公司最大可放貸餘額約

６０００億。另外，根據消費金融公司資本充足率要求為１０％，若按照個人貸款風險權重

７５％計算，最高槓桿倍數為１３倍。螞蟻消金資本金自８０億元增至１８５億元，其最多可承

接的自營餘額自約１０００億元增加至約２４６０億元；若全部用於聯合貸款，則最多可以承接

的「信用貸」和「信用購」餘額自約３５００億元增至約８０００億元。此舉增資最多可以承接

２４００億元自營信貸業務，或最多８０００億元聯合貸業務。數據顯示，今年前三季度，重慶

螞蟻消費金融營業收入約為３２億元，淨利潤約為１１億元，以其盈利狀況，配合增資後可承接

業務的量，估值有一定的提升空間。



增資完成後螞蟻集團仍佔第一大股東之位，出資５２﹒５億元，持股比例不變，仍為５０％

。在此次增資中引入了國資，新股東中的杭金數科此次出資１８﹒５億元，一躍成為其第二大股

東，持股比例達１０％，資料顯示，杭金數科由杭州市金融投資集團有限公司持股５４﹒０３％

，杭州金投建設發展有限公司持股４５﹒９７％，而杭州市金融投資集團有限公司則為國有獨資

企業。至於目前已持股的寧德時代（深：３００７５０）及中國華融（０２７９９），本輪均未

有跟投，交易後其持股將分別由８％及４﹒９９％，攤薄至３﹒４６％及２﹒１５８％。原本持

股１５﹒０１％的南洋商業銀行，今次亦未有參與，持股會降至６﹒４９１％，仍為第三大股東

。是次增資有新面孔，傳化智聯（深：００２０１０）出資９﹒２７億元，持股比例將達到

５﹒０１％，比重位列第五；其母企傳化集團是螞蟻個人徵信牌照運營主體錢塘徵信的股東。而

螞蟻消金的註冊地在重慶，今次增資亦有重慶「國家隊」的代表，由重慶市供銷合作總社控制的

農信集團，出資約２﹒２億元，將持股１﹒１９２％。新舊股東的持股變化正正反映螞蟻消金背

後實力人士在未來背後的參與度，有一定的參考價值。總體來說，今次增資規模較預期低，未可

承接投資者預期的最大信貸市場整體需求，惟階段性的成果或可憧憬未來再踏上上市之路，對阿

里巴巴來說未嘗是好事。

《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



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