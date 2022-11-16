《日入而息》騰訊季績勝預期派美團作股息，港股低收８６點守萬八

《今天重點》

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騰訊（００７００）上季經調整盈利升２％勝預期，斥１３３億元回購；騰訊第三季純利按年增

１％至３９９億人幣，遠勝預期；騰訊第三季增值服務收入跌３％，本土遊戲收入跌７％；首９

個月經調整盈利按年跌１３％；騰訊實物分派美團（０３６９０）作中期息，每十股發１股美團

Ｂ類股

胡潤慈善榜發布，京東劉強東捐１４９億首成中國首善許家印未上榜

廣播不清令乘客從車尾走入路軌，港鐵（０００６６）承認情況絕不理想；梁熙稱為新鐵路引入

競爭者，可縮短工程時間避免港鐵服務水平下降

中英領導人會晤臨時取消，唐寧街表示由於日程安排問題；中方表示致力推動雙方關係健康發展

特朗普宣布競逐總統，彭斯唱反調：共和黨有更好選擇；特朗普競選總統出師不利，女兒伊萬卡

拒絕為他助選

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《即日市況》

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恒指全日低收８６點報１８２５６，科指低收８點報３８０５

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《深滬股市》

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滬綜指回吐０﹒４５％成交失萬億，券商地產股領跌

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《美元匯價》

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美匯指數１０５應有支持，有望反彈

歐元最新報１﹒０４３３╱３５，日圓最新報１３９﹒２７╱２８

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《公司業績》

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騰訊（００７００）騰訊實物分派美團（０３６９０）作中期息，每十股發１股美團Ｂ類股；首

９個月經調整盈利按年跌１３％；騰訊第三季純利按年增１％至３９９億人幣，遠勝預期；騰訊

第三季增值服務收入跌３％，本土遊戲收入跌７％

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《公司資訊》

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廣播不清令乘客從車尾走入路軌，港鐵（０００６６）承認情

況絕不理想

傳復星旅文（０１９９２）洽售線上旅行社Ｔｈｏｍａｓ Ｃ

ｏｏｋ股權

建行今早內地轉帳交易失敗，客服回應表示系統故障，目前已

恢復

東亞（０００２３）及高力簽訂１﹒５億元可持續發展表現掛

勾貸款協議

美團（０３６９０）跨省遊與風險區「解綁」，跨省跟團遊訂

單量增長２５５％；劉熾平辭任非執董，延續與騰訊現有合作

協議

騰訊（００７００）上季經調整盈利升２％勝預期，斥１３３

億元回購

佐丹奴（００７０９）完成首爾江南旗艦店翻新工程

中銀香港（０２３８８）創新綠色金融產品及服務支持低碳轉

型

保誠（０２３７８）財務總監Ｊａｍｅｓ Ｔｕｒｎｅｒ卸任

董事會職務，明年生效

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《國企紅籌》

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蜆殼與中廣核放棄在法國海岸建設浮式風力發電場計劃

中國神華（０１０８８）１０月煤炭銷售量升２﹒４％

中國太平（００９６６）首１０個月保費收入升２﹒３％

石藥集團（０１０９３）銘復樂新適應症上市申請獲受理

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《神州民企》

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融創中國（０１９１０）清盤呈請聆訊延期至明年６月１４日

惠生工程（０２２３６）與上海惠生海洋訂立頂面模塊工程設

計合同

維港環保（０１８４５）蔡珠華辭任行政總裁，李開顏接任

天安新材起訴恒大鄭州公司借貸糾紛案已立案受理

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《中國要聞》

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廣期所表示交易系統等核心技術指標具支持上市條件

上海迪士尼樂園酒店明日恢復運營，相關搜索量大漲

山西連續４天線上開會，簽訂明年煤炭中長期合同交易

深圳大學校長表示本世紀中葉再培養１０位馬化騰級別校友

深圳發文加大企業上市扶持力度，鼓勵優質紅籌企業回Ａ

中債增稱有人冒用公司名招搖撞騙，涉吸收社會資本等

發改委表示原料用能扣減非放鬆對石化化工業等發展要求；今

冬供暖季部分區域或供需偏緊；擇機投放中央豬肉儲備，豬價

難出現大幅上漲；經濟大省正回穩發展，四季度經濟恢復需努

力；７３９９億金融工具資金已全部投放完畢；１０月全國發

電量由降轉增至１﹒３％；１０月審批核准固投項目８個總投

資９０億；前６批重大外資項目已完成５８０億美元

國稅總局表示今年以來免徵新能源車購稅同比增逾一倍

財政部已下達４７億明年可再生能源電價附加補助預算

人行７１０億逆回購利率持平，淨投放６３０億元

推進新增可再生能源電力消費量不納入消費總量控制

銀保監表示商業銀行不良貸款率略降至１﹒６６％；三季度末

保險公司保費收入３﹒８萬億增５％

測算表示１０月７０城新樓價格同比跌１﹒６％創逾七年大

統計局表示１０月各線城市樓價環比均降，一線城市同比漲

特斯拉中國調整交付期，Ｍｏｄｅｌ ３交車期縮短

胡潤慈善榜發布，京東劉強東捐１４９億首成中國首善許家印

未上榜

內地前十月預算收入同比降４﹒５％，股票印花稅續降

首期個人養老金可投資基金名錄即將發布

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒０６％，報１４５３７﹒３５點

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《俄烏開戰》

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拜登稱初步顯示擊中波蘭邊境的導彈並非從俄羅斯發射

拜登急召Ｇ２０與會首腦，討論波蘭遭受導彈襲擊事件

擊中波蘭導彈非來自俄羅斯，歐元兌美元回穩

美國官員表示初步評估擊中波蘭的導彈來自烏克蘭

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《國際要聞》

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特朗普宣布競逐總統，彭斯唱反調：共和黨有更好選擇

特朗普競選總統出師不利，女兒伊萬卡拒絕為他助選

美國共和黨料贏眾院，已提名麥卡錫為議長

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《外圍經濟》

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國際貨幣基金組織表示澳洲應繼續收緊財政政策

歐洲央行管理委員會成員表示央行將繼續加息

沃爾瑪股價創兩年來最大漲幅，上漲６﹒５％

經濟師預期加拿大明年出現短暫技術性衰退

美國家庭債務創２００８年以來最大增幅

英國１０月ＣＰＩ按年升１１﹒１％，再創４１年新高

英國勞動力市場薪酬上漲，加劇通脹壓力

華爾街ＥＴＦ神秘流入２﹒１１億美元

蘋果準備在美國本土採購晶片，減少依賴亞洲生產線

阿根廷年通脹率飆升至８８％，Ｇ２０國家之冠

阿波羅全球管理同意收購瑞信附屬的貸款公司

加密貨幣商現「破產潮」，ＢｌｏｃｋＦｉ或申請破產

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《大國博弈》

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中美財長舉行會晤，雙方就經濟金融問題交換意見

中英領導人會晤臨時取消，唐寧街表示由於日程安排問題；中

方表示致力推動雙方關係健康發展

美國報告指香港愈趨受北京控制，香港政府強烈反駁

美國會議員建議華府檢視應否取消中國貿易最惠國待遇

抖音海外版被美蓋間諜標籤，外交部重申反對打壓中企

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《其他消息》

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亞洲七欖播錯歌，保安局擬跟進Ｇｏｏｇｌｅ搜尋

律師會表示港府可循司法互助調查南韓播錯歌事件

王敏超稱亞洲欖總及韓方需為播錯歌負責

立法會人事編制小組通過支持環境科和環保署重組方案

陳曼琪稱宣誓安排應擴至代表香港出賽人員

李家超稱疫情有危亦有機，凝聚力量及強化社會便會進步更多

消息指行會下周二商討明年電費安排

港大校長張翔捐一半年薪，支持港大師友計劃

許正宇稱港交所續拓碳交易生態圈，帶動地區低碳經濟轉型

鄧炳強稱舞獅活動武術表演性質獨特，考慮是否用作掩飾非法

活動

廉署起訴前渣打經理涉收賄轉介保險生意及欺詐客戶保費共９

４萬元

謝偉銓倡檢視公務員過時職位，簡慧敏稱不應把政治中立簡單

移除

市建局邀１９家財團入標觀塘裕民坊重建項目，明年１﹒１１

截標

安老界空缺超過兩成，議員憂輸入外勞拖低本地護理員工資

孫玉菡稱疫情對安老宿位輪候無明顯影響，平均需時２０個月

蔡若蓮稱非本地畢業生透過就業安排獲居留權人數每年約３０

００人

深港通下港股通明年起取消每筆交易０﹒５港元交易系统使用

費

深股通額度全日用１０億元，外資連續四日淨流入；滬股通額

度全日用１８億元，外資流入１０億元

傳何文田傲玟遭羅兵咸接管，昨起停售３１伙標準單位

本周暫８銀行加息，星展降門檻至５萬元年息４﹒５厘

華僑永亨信用財務推稅貸優惠，實際年利率達１﹒６８％

羅兵咸報告指疫情及地緣政治局勢改變經濟和社會發展軌跡

梁熙稱為新鐵路引入競爭者，可縮短工程時間避免港鐵服務水

平下降

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《新冠肺炎》

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本港新增６６５６宗確診，再多８名患者離世

衞生署上周接獲６宗疫苗異常事件報告，無人針後亡

上海昨新增本土新冠陽性感染者１６例，五地升高風險

上海迪士尼度假區部分設施恢復運營，惟樂園仍然關閉

全國昨新增本土陽性破２萬宗，鄭州八區開展核酸篩查

北京本土病例急增３７１例，尹力赴朝陽區指導防疫

史立德冀再放寬防疫限制，年底工展會容許試食

珠澳口岸出入境今日３時起須持２４小時核酸結果

田北辰建議優化「０＋３」，容許大部分食肆設黃碼區

香港美商會澄清無表示內地將進一步縮短隔離期

「安心出行」在華為亞太區開發者大會獲獎

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