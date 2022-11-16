《日入而息》騰訊季績勝預期派美團作股息，港股低收８６點守萬八

《今天重點》
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騰訊（００７００）上季經調整盈利升２％勝預期，斥１３３億元回購；騰訊第三季純利按年增
１％至３９９億人幣，遠勝預期；騰訊第三季增值服務收入跌３％，本土遊戲收入跌７％；首９
個月經調整盈利按年跌１３％；騰訊實物分派美團（０３６９０）作中期息，每十股發１股美團
Ｂ類股
胡潤慈善榜發布，京東劉強東捐１４９億首成中國首善許家印未上榜
廣播不清令乘客從車尾走入路軌，港鐵（０００６６）承認情況絕不理想；梁熙稱為新鐵路引入
競爭者，可縮短工程時間避免港鐵服務水平下降
中英領導人會晤臨時取消，唐寧街表示由於日程安排問題；中方表示致力推動雙方關係健康發展
特朗普宣布競逐總統，彭斯唱反調：共和黨有更好選擇；特朗普競選總統出師不利，女兒伊萬卡
拒絕為他助選
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《即日市況》
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恒指全日低收８６點報１８２５６，科指低收８點報３８０５
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《深滬股市》
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滬綜指回吐０﹒４５％成交失萬億，券商地產股領跌
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《美元匯價》
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美匯指數１０５應有支持，有望反彈
歐元最新報１﹒０４３３╱３５，日圓最新報１３９﹒２７╱２８
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《公司業績》
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騰訊（００７００）騰訊實物分派美團（０３６９０）作中期息，每十股發１股美團Ｂ類股；首
９個月經調整盈利按年跌１３％；騰訊第三季純利按年增１％至３９９億人幣，遠勝預期；騰訊
第三季增值服務收入跌３％，本土遊戲收入跌７％
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《公司資訊》
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廣播不清令乘客從車尾走入路軌，港鐵（０００６６）承認情
況絕不理想
傳復星旅文（０１９９２）洽售線上旅行社Ｔｈｏｍａｓ Ｃ
ｏｏｋ股權
建行今早內地轉帳交易失敗，客服回應表示系統故障，目前已
恢復
東亞（０００２３）及高力簽訂１﹒５億元可持續發展表現掛
勾貸款協議
美團（０３６９０）跨省遊與風險區「解綁」，跨省跟團遊訂
單量增長２５５％；劉熾平辭任非執董，延續與騰訊現有合作
協議
騰訊（００７００）上季經調整盈利升２％勝預期，斥１３３
億元回購
佐丹奴（００７０９）完成首爾江南旗艦店翻新工程
中銀香港（０２３８８）創新綠色金融產品及服務支持低碳轉
型
保誠（０２３７８）財務總監Ｊａｍｅｓ Ｔｕｒｎｅｒ卸任
董事會職務，明年生效
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《國企紅籌》
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蜆殼與中廣核放棄在法國海岸建設浮式風力發電場計劃
中國神華（０１０８８）１０月煤炭銷售量升２﹒４％
中國太平（００９６６）首１０個月保費收入升２﹒３％
石藥集團（０１０９３）銘復樂新適應症上市申請獲受理
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《神州民企》
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融創中國（０１９１０）清盤呈請聆訊延期至明年６月１４日
惠生工程（０２２３６）與上海惠生海洋訂立頂面模塊工程設
計合同
維港環保（０１８４５）蔡珠華辭任行政總裁，李開顏接任
天安新材起訴恒大鄭州公司借貸糾紛案已立案受理
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《中國要聞》
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廣期所表示交易系統等核心技術指標具支持上市條件
上海迪士尼樂園酒店明日恢復運營，相關搜索量大漲
山西連續４天線上開會，簽訂明年煤炭中長期合同交易
深圳大學校長表示本世紀中葉再培養１０位馬化騰級別校友
深圳發文加大企業上市扶持力度，鼓勵優質紅籌企業回Ａ
中債增稱有人冒用公司名招搖撞騙，涉吸收社會資本等
發改委表示原料用能扣減非放鬆對石化化工業等發展要求；今
冬供暖季部分區域或供需偏緊；擇機投放中央豬肉儲備，豬價
難出現大幅上漲；經濟大省正回穩發展，四季度經濟恢復需努
力；７３９９億金融工具資金已全部投放完畢；１０月全國發
電量由降轉增至１﹒３％；１０月審批核准固投項目８個總投
資９０億；前６批重大外資項目已完成５８０億美元
國稅總局表示今年以來免徵新能源車購稅同比增逾一倍
財政部已下達４７億明年可再生能源電價附加補助預算
人行７１０億逆回購利率持平，淨投放６３０億元
推進新增可再生能源電力消費量不納入消費總量控制
銀保監表示商業銀行不良貸款率略降至１﹒６６％；三季度末
保險公司保費收入３﹒８萬億增５％
測算表示１０月７０城新樓價格同比跌１﹒６％創逾七年大
統計局表示１０月各線城市樓價環比均降，一線城市同比漲
特斯拉中國調整交付期，Ｍｏｄｅｌ ３交車期縮短
胡潤慈善榜發布，京東劉強東捐１４９億首成中國首善許家印
未上榜
內地前十月預算收入同比降４﹒５％，股票印花稅續降
首期個人養老金可投資基金名錄即將發布
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《寶島快訊》
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台股收跌０﹒０６％，報１４５３７﹒３５點
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《俄烏開戰》
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拜登稱初步顯示擊中波蘭邊境的導彈並非從俄羅斯發射
拜登急召Ｇ２０與會首腦，討論波蘭遭受導彈襲擊事件
擊中波蘭導彈非來自俄羅斯，歐元兌美元回穩
美國官員表示初步評估擊中波蘭的導彈來自烏克蘭
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《國際要聞》
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特朗普宣布競逐總統，彭斯唱反調：共和黨有更好選擇
特朗普競選總統出師不利，女兒伊萬卡拒絕為他助選
美國共和黨料贏眾院，已提名麥卡錫為議長
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《外圍經濟》
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國際貨幣基金組織表示澳洲應繼續收緊財政政策
歐洲央行管理委員會成員表示央行將繼續加息
沃爾瑪股價創兩年來最大漲幅，上漲６﹒５％
經濟師預期加拿大明年出現短暫技術性衰退
美國家庭債務創２００８年以來最大增幅
英國１０月ＣＰＩ按年升１１﹒１％，再創４１年新高
英國勞動力市場薪酬上漲，加劇通脹壓力
華爾街ＥＴＦ神秘流入２﹒１１億美元
蘋果準備在美國本土採購晶片，減少依賴亞洲生產線
阿根廷年通脹率飆升至８８％，Ｇ２０國家之冠
阿波羅全球管理同意收購瑞信附屬的貸款公司
加密貨幣商現「破產潮」，ＢｌｏｃｋＦｉ或申請破產
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《大國博弈》
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中美財長舉行會晤，雙方就經濟金融問題交換意見
中英領導人會晤臨時取消，唐寧街表示由於日程安排問題；中
方表示致力推動雙方關係健康發展
美國報告指香港愈趨受北京控制，香港政府強烈反駁
美國會議員建議華府檢視應否取消中國貿易最惠國待遇
抖音海外版被美蓋間諜標籤，外交部重申反對打壓中企
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《其他消息》
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亞洲七欖播錯歌，保安局擬跟進Ｇｏｏｇｌｅ搜尋
律師會表示港府可循司法互助調查南韓播錯歌事件
王敏超稱亞洲欖總及韓方需為播錯歌負責
立法會人事編制小組通過支持環境科和環保署重組方案
陳曼琪稱宣誓安排應擴至代表香港出賽人員
李家超稱疫情有危亦有機，凝聚力量及強化社會便會進步更多
消息指行會下周二商討明年電費安排
港大校長張翔捐一半年薪，支持港大師友計劃
許正宇稱港交所續拓碳交易生態圈，帶動地區低碳經濟轉型
鄧炳強稱舞獅活動武術表演性質獨特，考慮是否用作掩飾非法
活動
廉署起訴前渣打經理涉收賄轉介保險生意及欺詐客戶保費共９
４萬元
謝偉銓倡檢視公務員過時職位，簡慧敏稱不應把政治中立簡單
移除
市建局邀１９家財團入標觀塘裕民坊重建項目，明年１﹒１１
截標
安老界空缺超過兩成，議員憂輸入外勞拖低本地護理員工資
孫玉菡稱疫情對安老宿位輪候無明顯影響，平均需時２０個月
蔡若蓮稱非本地畢業生透過就業安排獲居留權人數每年約３０
００人
深港通下港股通明年起取消每筆交易０﹒５港元交易系统使用
費
深股通額度全日用１０億元，外資連續四日淨流入；滬股通額
度全日用１８億元，外資流入１０億元
傳何文田傲玟遭羅兵咸接管，昨起停售３１伙標準單位
本周暫８銀行加息，星展降門檻至５萬元年息４﹒５厘
華僑永亨信用財務推稅貸優惠，實際年利率達１﹒６８％
羅兵咸報告指疫情及地緣政治局勢改變經濟和社會發展軌跡
梁熙稱為新鐵路引入競爭者，可縮短工程時間避免港鐵服務水
平下降
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《新冠肺炎》
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本港新增６６５６宗確診，再多８名患者離世
衞生署上周接獲６宗疫苗異常事件報告，無人針後亡
上海昨新增本土新冠陽性感染者１６例，五地升高風險
上海迪士尼度假區部分設施恢復運營，惟樂園仍然關閉
全國昨新增本土陽性破２萬宗，鄭州八區開展核酸篩查
北京本土病例急增３７１例，尹力赴朝陽區指導防疫
史立德冀再放寬防疫限制，年底工展會容許試食
珠澳口岸出入境今日３時起須持２４小時核酸結果
田北辰建議優化「０＋３」，容許大部分食肆設黃碼區
香港美商會澄清無表示內地將進一步縮短隔離期
「安心出行」在華為亞太區開發者大會獲獎
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（ｚｚ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇