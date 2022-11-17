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17/11/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》美通脹蓋棺

　　《缸邊隨筆》前日（１５日）美國公布其１０月ＰＰＩ跌至２０２１年７月前水平，最大的
重點是服務業方面的ＰＰＩ也在下跌，為甚麼服務業ＰＰＩ下跌是重點？
　　
　　今時美國不少貨是自中國進口，中國ＰＰＩ的下跌，才會使中國的出廠價跌，亦即出口價跌
。美國的入口價跌，才使到美國貨品上的ＰＰＩ價跌。但服務業就不一樣，是百分百的美國製造
，只有當這個美國本土的價跌，才是有啟示性的物價跌。
　　
　　圖一是美１０月ＰＰＩ月比走勢圖；
　　
　　圖二是美年比的ＰＰＩ走勢圖。
　　
　　圖二是加入了能源價格的，基本上連之前漲勢強烈的能源價格也下跌了，所以美通脹基本上
是全線回下。
　　
　　美儲局的鷹是否應收聲了？還不？看圖三，是美國服務業ＰＰＩ下跌超勁，是自２０２０年
１１月以來的第一次下跌。
　　
＊釋放儲備　能源價跌＊
　　
　　附表，可以反映出美通脹蓋棺的過程，由今年１月至６月，美ＰＰＩ一直高歌猛進，故美６
月ＰＰＩ便升至９﹒１％的高位。
　　
　　ＰＰＩ即製造業成本十分受能源價格左右。在６月起，美政府就釋放戰略石油儲備，製造業
必然受惠（汽車運輸、燃油、機器動力等等都受惠，即是成本跌）。所以在７月，ＰＰＩ能源這
塊就崩然下跌了９﹒１％。到８月、９月，下跌的項目更多了，所以１０月ＰＰＩ下跌，是必然
的事。
　　
　　ＣＰＩ跌，ＰＰＩ跌，是否之後美國通脹就會自由體式下跌了？不是，可以有突變的，容後
再談。
　
《資深投資者　石鏡泉》
　
（圖表請參看網上版：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱
ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱ｗｅａｌｔｈ╱ｃｋａｓｈｅｋ╱８１４７９）
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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