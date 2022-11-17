《專家之言－黃德几》新奧能源重上５０天線，料樓市回暖帶動需求

《專家之言》面對俄烏戰爭、天然氣價格持續高漲，以及內地疫情多地散發、經濟下行等因

素，造成整體市場需求疲弱。不過，內地踏入冬季，供暖季節將至，全國用電需求持續走高。另

外，人行和銀保監會再度聯手，推出救樓市「組合拳」，向金融機構發布１６項措施，主要是希

望內房市場回復正常，以拆解之前內房債違約所帶來的風險，因此預期內房市場有望逐步回暖，

帶動未來整體燃氣需要並恢復增長動力。



＊首三季綜合能源銷量增三成，惟需求受累疫情天然氣價高＊



新奧能源（０２６８８）今年首９個月，綜合能源銷售量為１８２﹒０８億千瓦時，按年增

加２９﹒５％。受到內地疫情，以及天然氣價格持續高企等因素影響，導致整體市場需求增速大

幅降低。期內，天然氣零售銷售量１８８﹒３２億千瓦時，按年上升４﹒４％；工商業用戶售氣

量增加４﹒４％至１４９﹒８２ 億立方米，民生用氣銷售量上升１２﹒５％至３４﹒６億立方

米。由於疫情出行管控，以及電動車發展的影響，期內汽車加氣站之天然氣銷售量減少

３４﹒８％至３﹒９億立方米。

今年首三季度，燃氣批發及天然氣零售合計之總天然氣銷售量，微增０﹒２％至

２３８﹒８２億立方米。集團新開發家庭及工商業用戶的工程安裝進度，繼續受疫情防控措施影

響放緩。新房、老房及農村煤改氣於新開發家庭用戶中之佔比分別為７８％、１２％及１０％，

而新開發工商業用戶當中，新建廠房、煤改氣及其他燃料轉換用戶佔比分別為７０％、８％和

２２％。



＊積極發展綜合能源業務，增值服務銷量顯著增長＊



集團近年積極發展綜合能源業務，今年首三季度，集團在山東、福建、江蘇、安徽、浙江等

區域加強多品創值滲透，拓展鍋爐託管、光伏、電能服務和數智服務的整體解決方案。今年首９

個月，已簽約零售側電力用戶共有２５２０戶，已簽約供電量達１９７億千瓦時。今年９月底，

集團累計已投運泛能項目達１８９個，為集團帶來冷、熱、電、蒸氣等共１８２﹒０８億千瓦時

的綜合能源銷售量，按年增加２９﹒５％。在建規模泛能項目達３９個，當在建及投運項目全部

達產後，總能源銷售規模將超過４００億千瓦時。

至於增值服務，今年首三季各類產品及服務的銷售量均錄得顯著增長。期內，安防產品的銷

售量按年增長６４％，清潔採暖、廚衛家居產品及服務的銷售量分別上升８％及３４％。目前，

增值業務在集團新客戶群的滲透率約為３３％，現有客戶群的滲透率約為１１％。走勢上，１０

月３１日跌至７４﹒３６元止跌回升，近日重上５０天線，１０天線升穿２０天線，ＳＴＣ％Ｋ

線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距擴闊，可考慮９７元以下吸納，反彈阻力１１０元，不跌穿

９０元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上

述股份）



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