《盤後部署》恒指低收仍守穩萬八關，ＡＴＭ如何部署？

《經濟通通訊社１７日專訊》港股延續上日的跌勢。恒指低開１８４點，報１８０７１，早

段部分科技股跌勢加劇，恒指跌幅一度擴至逾５００點，低見１７７１１。半日跌４６１點，報

１７７９４。午後內房股回升，重磅科技股跌勢亦稍為喘定，恒指跌幅收窄，收市仍守住在

１８０００關之上。

恒指今日收報１８０４５，跌２１０點或跌１﹒１５％，主板成交１５２５﹒６３億元。國

企指數報６１４０，跌８５點或跌１﹒３７％。恒生科技指數報３７２１，跌８３點或跌

２﹒２０％。

內地股市方面，上證綜合指數報３１１５，跌４點或跌０﹒１５％，成交３７７９﹒００億

元人民幣；深證成份指數報１１２２１，跌１４點或跌０﹒１３％，成交２２４４﹒７７億元人

民幣。



＊騰訊３００元料有阻力＊



騰訊（００７００）上日收市後公布第三季純利按年增長１％，表現優於市場預期。今日股

價高開１％，早段曾倒跌逾３％，收市跌０﹒８２％，報２９２元，成交約６９８２萬股，涉資

２０３﹒４７億元，盤中高見２９９﹒４元，最低見２８１﹒２元。

在日線圖上，騰訊今日走勢雖然較為反覆，但總算連續兩個交易日收高於１００天線。不過

，騰訊今日的９日ＲＳＩ為７４，非常貼近嚴重超買區，且相信股價在３００元以上亦累積了不

少蟹貨，估計３００元為短期較大阻力位，持貨者現階段宜先減倉鎖定利潤。



＊美團可待回至２０天線吸納＊



騰訊在公布季績的同時，宣布派發「特別中期股息」，將按合資格股東持有每１０股騰訊股

份，獲發１股美團（０３６９０）Ｂ類普通股基準。美團股價日內跌幅較顯著，低開６％後跌勢

未有改善，收市跌５﹒７３％，報１５３元，成交約７８３２萬股，涉資１１９﹒２４億元，盤

中高見１５４﹒８元，最低見１４９元。

美團在本周一（１４日）至上日（１６日）持續在１００天線附近爭持，今日藉遭騰訊減持

的消息進一步回調，裂口低開後一口氣跌穿１０及５０天線，短期較大機會向下補回１１月１１

日的上升裂口，故投資者可待股價回至２０天線（目前為１４２﹒８元）吸納較值博。



＊阿里巴巴失守１０天線止蝕＊



至於即將公布業績的阿里巴巴（０９９８８），今日收市跌０﹒７％，報７８﹒２５元，成

交約８９５３萬股，涉資６８﹒３６億元，盤中高見７９﹒７元，最低見７４元。市場預期在成

本控制措施及減少新業務投資，阿里巴巴上季盈利有望止跌回升，並終止連續四季盈利下跌的勢

頭。

在日線圖上，阿里巴巴股價連續三個交易日守在５０天線上，１０天線升勢亦繼續保持，今

日的９日ＲＳＩ與嚴重超買區尚有一段距離。短線未有強烈轉淡訊號，估計在１１月５日裂口上

升的高位８５元附近有阻力，持貨者可視乎明天公布的業績如何再作部署，８４元為止賺位，跌

穿１０天線（目前為７１﹒４元）則止蝕。（ｅｒ）

