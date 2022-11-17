《台股攻略－黃振宇》半導體股支撐大市，台股今日微跌２點

《台股攻略》美股重挫，台股今日（１７日）早段回吐，加權指數跌４８點開市，金融股表

現偏弱，指數一度跌過１５０點，失守１４４００點關口，不過行政院今日拍板通過「台版晶片

法案」，半導體股支撐大市，帶動指數跌幅收窄，最終收１４５３５點，跌２點，成交金額為

２３９４﹒８７億元（新台幣．下同）。

由於台灣行政院已通過「台版晶片法案」，擁有創新技術且居國際供應鏈關鍵地位的公司，

其資本設備支出有望當作抵消稅務金額，消息刺激電子類股造好。半導體股台積電曾跌超過２％

，低見４７５元，幸消息帶動下跌幅收窄，收４８５元，跌０﹒４％；聯電收４５﹒６元，升

０﹒８％；矽力－ＫＹ收５０４元，升１﹒４％。光電股的大立光升８﹒７％，奇偶及台達電旗

下安全監控大廠晶睿漲停，友達則跌２﹒９％。智能汽車概念股的中華升８﹒８％，為升、劍麟

、帝寶及耿鼎均升３％至４％。低軌衛星概念股的宏觀、台揚、仲琦及建漢均升超過１％。水泥

、生物科技及觀光類股亦表現強勢，國內水泥龍頭台泥升近４％，亞泥、嘉泥及信大均升

１﹒５％至２﹒４％。生物科技股的生展、寶齡富錦及明基醫均漲停。觀光股的晶華、鳳凰、雄

獅及雲品均升３％及５％。金融股的中再保跌超過２％，台新金及玉山金均跌超過１％，國泰金

跌０﹒４％，富邦金、兆豐金及永豐金均無起跌。

近期多隻股份衝高後，市場獲利盤相繼湧現，大市短線走勢波動，但電子股受惠新公布的晶

片法案，相關股份帶動台股跌幅收窄，預料大市整體趨勢仍維持上升格局。投資者可留意近期公

布業績良好的股份，可趁回調時分注吸納以作中、長線投資部署。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

