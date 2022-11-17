《談國論企－黎偉成》現代化非哪國家特權要齊過好日子

《談國論企》中國國家主席習近平於２０２２年１１月１５日在印尼峇里島舉行的２０國集

團領導人第１７次峰會，指出「現代化不是哪個國家的特權」、「每個國家都想過一好日子」，

強調要推動「更加普惠的全球發展」，並以此化解世界經濟面臨的衰退風險、繼續深化抗疫國際

合作和繼續維護世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。此議顯然要把美國逾百年霸道地顛倒的世

界秩序和利益顛倒過來，納入公平公正、共創共享正軌。



＊強調普惠全球發展盡力擔當大國的責任＊



習近平此番於２０國集團Ｇ２０峰會所發表的講話，主要是應對世界現時面對的多項重大問

題和危機，不僅提出具高度、嚴肅的原則性、精神和方向，更就多個重大問題發表解決的意見，

重點有（一）習近平特別指出要「推動更加普惠的全球發展」，認為「各國共同發展才是真發展

」，十分突顯全球要「共同發展」，能夠共同發展才是真正發展，有世界大同的深刻和廣博意義

，而「普惠」成了十分重要的言詞。

要指出，習近平所引用的「普惠「是引用聯合國於２００５年提出的普惠金融

Ｉｎｃｌｕｓｉｖｅ Ｆｉｎａｎｃｉｎｇ的金融概念，衍生出來的更為廣博、寬厚的用語。從

定義上分析，「普惠金融「乃指普羅大眾均有平等機會獲得負責任、可持續的金融服務，而習近

平所提出的普惠全球發展，是要達致「每個國家都想過上好日子」良好的願望和目的，理由為「

現代化不是哪個國家的特權」，所提出的要求是要把「普惠」由金融，提升至全球發展的更高境

界和層面，改變世界現時貧者愈貧、富者愈富的不公平、不合理的劣況。

以「普惠」精神和原則推動全球發展，而不是西方國家經常掛之於口的「普世價值

Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｖａｌｕｅ」，當然要認真詳釋言詞的定義和實際效應。「普世價值」乃

泛指不分領域的善良價值觀，基本屬超越國家、民族和宗教層面的良知、理性、平等和愛，並以

「尊重他人的權利、保障利利己和自由的權利、擁有懲戒害人者的權利」三位一體為原則，實際

只有西方人、白人認為全人類都應該遵守的價值觀，但非白人、非西方國家卻每多不認受，就因

西方國家經常利用「普世價值」打擊與之為敵的國家，甚至以「有違民主」為藉口對相關國家進

行破壞、顛覆，強逼他國「民主化」，是為有別於「普惠」要平等的而有選擇性的「世普價值」

觀。

由是習近平就「普惠」提出「走在前面的國家應該真心幫助其他國家發展，提供更多全球公

共產品」，和「大國要有大國的擔當，都應該為全球發展事業盡心盡力」等建議，要Ｇ２０大國

的領導人認真思考。

至於習近平在（二）「普惠」原則上提出的全球發展建議，最重要的當然是「要繼續深化抗

疫國際合作，遏制全球通脹，化解系統性經濟金融風險，特別是發達經濟體要減少貨幣政策調整

的負面外溢效應」。把「抗疫國際合作」置之於首要地位，對！不防控好疫情，甚麼事情都難以

做好，君不見美歐等國開放社會，疫情惡化，經濟又不振！



＊深化抗疫國際合作處理糧食能源問題＊



講話更有一個相當重要的觀點，即（三）糧食、能源安全，為全球發展領域最緊逼的挑戰，

而習近平指出：「當前危機根源不是生產和需求問題，而是供應鏈出了問題，國際合作受到干擾

」，解決之道在於「加強市場監管合作，構建大宗商品合作夥伴關係，建設開放、穩定、可持續

的大宗商品市場，共同暢通供應鏈，穩定市場價格「，和要取消對相關科技合作限制。



語雖無明示，惟所指是誰，誰都明白！



總的來說，習近平於１１月１４日至１６日到印尼峇里島出席二十國集團第１７次峰會，同

時與美、法等多國領導人舉行的雙邊會談，讓世人清清楚楚、明明確確和深入正面的了解今日的

中國，和中國的發展、對世界作出的重大貢獻，肯定是滿載成功而歸！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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