《異動股》美團低開逾６％，騰訊以股代息每１０股派１股美團

《經濟通通訊社１７日專訊》繼分派京東（０９６１８）後，騰訊昨日公布實物分派美團股

份作特別中期股息，市場解讀為借派息減持，美團（０３６９０）現價跌６﹒３５％，報１５２

元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒６５％。該股成交約３０９萬股，涉資４﹒７０

億元。騰訊（００７００）升１﹒４３％，報２９８﹒６元。

騰訊宣布特別中期股息，將按合資格股東持有每１０股股份，獲發１股美團Ｂ類普通股基準

。待分派的９﹒５８億股美團Ｂ類普通股相當於集團持有美團Ｂ類普通股約９０﹒９％；及於

１０月３１日美團已發行股份總數約１５﹒５％。

騰訊目前記錄該等股份為於聯營公司的投資。基於１１月１５日在聯交所買賣的美團Ｂ類普

通股的收市價每股１６６﹒４元，美團股份的總市值約為１５９４億元。



＊騰訊：維持現有戰略合作協議＊



騰訊又指，儘管進行實物分派，公司及美團將繼續保持雙方互利的業務關係，包括通過其持

續的戰略合作協議。公司亦會定期考慮以適當方式回報價值予股東，但不保證未來會宣派或作出

類似性質的股息或分派。

鑒於騰訊減少於美團的投資，騰訊執行董事兼總裁劉熾平已辭任其於美團擔任的非執行董事

一職，昨日起生效。

現時，恒生指數報１８０７１，跌１８４點或跌１﹒０１％，主板成交３０﹒３４億元。國

企指數報６１４５，跌８０點或跌１﹒３０％。恒生科技指數報３７３０，跌７４點或跌

１﹒９７％。

即月期指新報１８０８８，跌１４５點，高水１６點。即月國指期貨報６１５８，跌６６點

，高水１３點。即月科指期貨新報３７３４，跌６６點，高水１０點。

上證綜合指數報３１１０，跌９點或跌０﹒２９％，成交２４﹒３９億元人民幣。

深證成份指數報１１１９９，跌３５點或跌０﹒３２％，成交４６﹒３５億元人民幣。



表列騰訊及部分其持有股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １５２﹒００元 跌６﹒３５％

騰訊（００７００） ２９８﹒６０元 升１﹒４３％

閱文集團（００７７２） ２８﹒０５元 跌１﹒５８％

中國儒意（００１３６） １﹒７４元 升１﹒１６％

快手（０１０２４） ５１﹒００元 跌３﹒４１％

微盟集團（０２０１３） ４﹒９５元 跌３﹒５１％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １１９﹒００元 跌４﹒２６％

創夢天地（０１１１９） ４﹒５２元 升３﹒９１％

騰訊音樂－ＳＷ（０１６９８） ２０﹒９０元 跌７﹒３２％

同程旅行（００７８０） １６﹒５８元 無升跌

飛魚科技（０１０２２） ０﹒３７元 升４﹒２３％

易鑫集團（０２８５８） ０﹒８６元 無升跌

祖龍娛樂（０９９９０） ４﹒２５元 升１﹒６７％

華誼騰訊娛樂（００４１９） ０﹒１５２元 升１﹒３３％

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（ｈｃ）

