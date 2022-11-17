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即市新聞

17/11/2022 11:30

《中概異動》網易跌１２％，不獲暴雪娛樂續約，遊戲股受挫

　　《經濟通通訊社１７日專訊》遊戲股早段受挫。網易（０９９９９）現價跌１２﹒３５％，
報９９﹒７５元，該股成交約８８１萬股，涉資９﹒１６億元，盤中高見１１２﹒３元，最低見
９７﹒２元；心動公司（０２４００）跌１５﹒９７％，報２０元；金蝶國際（００２６８）跌
７﹒２２％，報１３﹒８８元；中手游（００３０２）跌１０﹒２３％，報１﹒５８元。
　　美國電子遊戲開發商暴雪娛樂１６日發布聲明稱，由於沒有達成符合暴雪運營原則和對玩家
及員工承諾的續約協議，公司同網易的現有授權協議在２０２３年１月２３日到期，將暫停在中
國內地的大部分暴雪遊戲服務，包括《魔獸世界》、《爐石傳說》、《守望先鋒》、《星際爭霸
》、《魔獸爭霸ＩＩＩ：重置版》、《暗黑破壞神ＩＩＩ》和《風暴英雄》。《暗黑破壞神：不
朽》的共同開發和發行則涉及兩家公司另外的單獨協議。
　
＊網易：不得不接受此決定＊
　
　　針對暴雪宣布與網易停止合作，網易方面表示，公司一直在盡最大努力和動視暴雪談判，希
望推進續約。經過長時間的談判，我們仍然無法就一些合作的關鍵性條款與動視暴雪達成一致。
　　網易稱，「非常遺憾動視暴雪在今天先行宣布了停止合作，我們將不得不接受此決定。網易
將繼續履行職責，為我們的玩家服務到最後一刻。」
　　網易自２００８年以來一直在發布暴雪遊戲，雙方還攜手打造了手遊《暗黑破壞神：不朽》
。暴雪與網易簽訂的許可協議，內容涵蓋在國內發布多款暴雪遊戲，這些協議約佔動視暴雪
２０２１年合併淨收入的３％。動視暴雪上周披露２０２２年第三季度財務報告，其截至９月底
止的今年第三季淨收入為１７﹒８億美元，按年跌１４％；實現淨利潤４﹒３５億美元，按年挫
近３２％。期內月活躍用戶總數為３﹒６８億。總體財務表現不佳，主要是由於《使命召喚》的
業績下降和暴雪的產品周期縮短。
　
＊恒指再度失守萬八關＊
　
　　現時，恒生指數報１７７４１，跌５１４點或跌２﹒８２％，主板成交７１８﹒１８億元。
國企指數報６０２３，跌２０２點或跌３﹒２５％。恒生科技指數報３６０７，跌１９７點或跌
５﹒１９％。
　　即月期指新報１７７５１，跌４８２點，高水９點。即月國指期貨報６０３１，跌１９３點
，高水８點。即月科指期貨新報３６１２，跌１８８點，高水４點。
　　上證綜合指數報３０８７，跌３２點或跌１﹒０４％，成交２１２９﹒２５億元人民幣。深
證成份指數報１１０８２，跌１５３點或跌１﹒３７％，成交１２８９﹒７５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　網易（０９９９９）　　　９９﹒７５元　跌１２﹒３５％
　　心動公司（０２４００）　　　　２０元　跌１５﹒９７％
　　金蝶國際（００２６８）　１３﹒８８元　　跌７﹒２２％
　　中手游（００３０２）　　　１﹒５８元　跌１０﹒２３％
　　騰訊（００７００）　　　２８４﹒６元　　跌３﹒３３％
　　網龍（００７７７）　　　１４﹒５６元　　跌３﹒８３％
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　２﹒６３元　　跌９﹒６２％
　　飛魚科技（０１０２２）　０﹒３２５元　　跌８﹒４５％
　　創夢天地（０１１１９）　　４﹒０１元　　跌７﹒８２％
　　金山軟件（０３８８８）　　２４﹒５元　　　跌７﹒２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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