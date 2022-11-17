《中概異動》網易跌１２％，不獲暴雪娛樂續約，遊戲股受挫

《經濟通通訊社１７日專訊》遊戲股早段受挫。網易（０９９９９）現價跌１２﹒３５％，

報９９﹒７５元，該股成交約８８１萬股，涉資９﹒１６億元，盤中高見１１２﹒３元，最低見

９７﹒２元；心動公司（０２４００）跌１５﹒９７％，報２０元；金蝶國際（００２６８）跌

７﹒２２％，報１３﹒８８元；中手游（００３０２）跌１０﹒２３％，報１﹒５８元。

美國電子遊戲開發商暴雪娛樂１６日發布聲明稱，由於沒有達成符合暴雪運營原則和對玩家

及員工承諾的續約協議，公司同網易的現有授權協議在２０２３年１月２３日到期，將暫停在中

國內地的大部分暴雪遊戲服務，包括《魔獸世界》、《爐石傳說》、《守望先鋒》、《星際爭霸

》、《魔獸爭霸ＩＩＩ：重置版》、《暗黑破壞神ＩＩＩ》和《風暴英雄》。《暗黑破壞神：不

朽》的共同開發和發行則涉及兩家公司另外的單獨協議。



＊網易：不得不接受此決定＊



針對暴雪宣布與網易停止合作，網易方面表示，公司一直在盡最大努力和動視暴雪談判，希

望推進續約。經過長時間的談判，我們仍然無法就一些合作的關鍵性條款與動視暴雪達成一致。

網易稱，「非常遺憾動視暴雪在今天先行宣布了停止合作，我們將不得不接受此決定。網易

將繼續履行職責，為我們的玩家服務到最後一刻。」

網易自２００８年以來一直在發布暴雪遊戲，雙方還攜手打造了手遊《暗黑破壞神：不朽》

。暴雪與網易簽訂的許可協議，內容涵蓋在國內發布多款暴雪遊戲，這些協議約佔動視暴雪

２０２１年合併淨收入的３％。動視暴雪上周披露２０２２年第三季度財務報告，其截至９月底

止的今年第三季淨收入為１７﹒８億美元，按年跌１４％；實現淨利潤４﹒３５億美元，按年挫

近３２％。期內月活躍用戶總數為３﹒６８億。總體財務表現不佳，主要是由於《使命召喚》的

業績下降和暴雪的產品周期縮短。



＊恒指再度失守萬八關＊



現時，恒生指數報１７７４１，跌５１４點或跌２﹒８２％，主板成交７１８﹒１８億元。

國企指數報６０２３，跌２０２點或跌３﹒２５％。恒生科技指數報３６０７，跌１９７點或跌

５﹒１９％。

即月期指新報１７７５１，跌４８２點，高水９點。即月國指期貨報６０３１，跌１９３點

，高水８點。即月科指期貨新報３６１２，跌１８８點，高水４點。

上證綜合指數報３０８７，跌３２點或跌１﹒０４％，成交２１２９﹒２５億元人民幣。深

證成份指數報１１０８２，跌１５３點或跌１﹒３７％，成交１２８９﹒７５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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網易（０９９９９） ９９﹒７５元 跌１２﹒３５％

心動公司（０２４００） ２０元 跌１５﹒９７％

金蝶國際（００２６８） １３﹒８８元 跌７﹒２２％

中手游（００３０２） １﹒５８元 跌１０﹒２３％

騰訊（００７００） ２８４﹒６元 跌３﹒３３％

網龍（００７７７） １４﹒５６元 跌３﹒８３％

ＩＧＧ（００７９９） ２﹒６３元 跌９﹒６２％

飛魚科技（０１０２２） ０﹒３２５元 跌８﹒４５％

創夢天地（０１１１９） ４﹒０１元 跌７﹒８２％

金山軟件（０３８８８） ２４﹒５元 跌７﹒２％

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（ｅｒ）

