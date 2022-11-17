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17/11/2022 10:27

騰訊派息減持美團累恒指跌逾５００點，網易績前挫一成領跌藍籌

　　《經濟通通訊社１７日專訊》騰訊宣布特別中期股息，將按合資格股東持有每１０股股份，
獲發１股美團Ｂ類普通股基準。待分派的９﹒５８億股美團Ｂ類普通股相當於集團持有美團Ｂ類
普通股約９０﹒９％；及於１０月３１日美團已發行股份總數約１５﹒５％。美團
（０３６９０）跌６﹒３５％，報１５２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒６５％
；騰訊（００７００）跌４﹒２１％，報２８２元。
　
＊科技股捱沽＊
　
　　網易（０９９９９）即將公布業績，績前沽壓沉重，現跌１０﹒１１％，報１０２﹒３元，
暫為最差表現藍籌。其餘科技股向淡；快手（０１０２４）跌６﹒９１％，報４９﹒１５元；嗶
哩嗶哩（０９６２６）跌９﹒４１％，報１１２﹒６元；阿里（０９９８８）跌５﹒８４％，報
７４﹒２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒９６％；百度（０９８８８）跌
７﹒５１％，報８９﹒３５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒８９％。
　
＊小鵬跌跌不休＊
　
　　汽車股沽壓不斷；比亞迪（０１２１１）跌３﹒９６％，報１８４﹒４元，以現價計，該股
暫連跌２日，累計跌幅５﹒６８％；吉利汽車（００１７５）跌３﹒８６％，報１０﹒４６元，
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒４１％；小鵬汽車（０９８６８）跌１０﹒３８％，
報３１﹒５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１６﹒８９％。；理想汽車
（０２０１５）跌７﹒３３％，報６７﹒６５元。
　　現時，恒生指數報１７７３６，跌５２０點或跌２﹒８５％，主板成交５０９﹒１０億元。
國企指數報６０１７，跌２０７點或跌３﹒３４％。恒生科技指數報３５９７，跌２０７點或跌
５﹒４５％。
　　即月期指新報１７７６３，跌４７０點，高水２７點。即月國指期貨報６０３１，跌１９３
點，高水１３點。即月科指期貨新報３６０８，跌１９２點，高水１９點。
　　上證綜合指數報３０９２，跌２７點或跌０﹒８７％，成交１４２２﹒１８億元人民幣。
　　深證成份指數報１１０９２，跌１４３點或跌１﹒２８％，成交２２２３﹒２１億元人民幣

　
　　　　　　　　　　表列跌幅較大藍籌股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　網易（０９９９９）　　　１０２﹒３０元　跌１０﹒１１％
　　阿里健康（００２４１）　　　５﹒３９元　　跌８﹒６４％
　　百度（０９８８８）　　　　８９﹒３５元　　跌７﹒５１％
　　中升控股（００８８１）　　３６﹒８５元　　跌７﹒７６％
　　翰森製藥（０３６９２）　　１４﹒３４元　　跌７﹒００％
　　申洲國際（０２３１３）　　６７﹒６０元　　跌７﹒０８％
　　阿里（０９９８８）　　　　７４﹒２０元　　跌５﹒８４％
　　藥明生物（０２２６９）　　５１﹒０５元　　跌５﹒５５％
　　招行（０３９６８）　　　　３５﹒３０元　　跌５﹒２３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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