騰訊派息減持美團累恒指跌逾５００點，網易績前挫一成領跌藍籌

《經濟通通訊社１７日專訊》騰訊宣布特別中期股息，將按合資格股東持有每１０股股份，

獲發１股美團Ｂ類普通股基準。待分派的９﹒５８億股美團Ｂ類普通股相當於集團持有美團Ｂ類

普通股約９０﹒９％；及於１０月３１日美團已發行股份總數約１５﹒５％。美團

（０３６９０）跌６﹒３５％，報１５２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒６５％

；騰訊（００７００）跌４﹒２１％，報２８２元。



＊科技股捱沽＊



網易（０９９９９）即將公布業績，績前沽壓沉重，現跌１０﹒１１％，報１０２﹒３元，

暫為最差表現藍籌。其餘科技股向淡；快手（０１０２４）跌６﹒９１％，報４９﹒１５元；嗶

哩嗶哩（０９６２６）跌９﹒４１％，報１１２﹒６元；阿里（０９９８８）跌５﹒８４％，報

７４﹒２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒９６％；百度（０９８８８）跌

７﹒５１％，報８９﹒３５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒８９％。



＊小鵬跌跌不休＊



汽車股沽壓不斷；比亞迪（０１２１１）跌３﹒９６％，報１８４﹒４元，以現價計，該股

暫連跌２日，累計跌幅５﹒６８％；吉利汽車（００１７５）跌３﹒８６％，報１０﹒４６元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒４１％；小鵬汽車（０９８６８）跌１０﹒３８％，

報３１﹒５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１６﹒８９％。；理想汽車

（０２０１５）跌７﹒３３％，報６７﹒６５元。

現時，恒生指數報１７７３６，跌５２０點或跌２﹒８５％，主板成交５０９﹒１０億元。

國企指數報６０１７，跌２０７點或跌３﹒３４％。恒生科技指數報３５９７，跌２０７點或跌

５﹒４５％。

即月期指新報１７７６３，跌４７０點，高水２７點。即月國指期貨報６０３１，跌１９３

點，高水１３點。即月科指期貨新報３６０８，跌１９２點，高水１９點。

上證綜合指數報３０９２，跌２７點或跌０﹒８７％，成交１４２２﹒１８億元人民幣。

深證成份指數報１１０９２，跌１４３點或跌１﹒２８％，成交２２２３﹒２１億元人民幣

。



表列跌幅較大藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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網易（０９９９９） １０２﹒３０元 跌１０﹒１１％

阿里健康（００２４１） ５﹒３９元 跌８﹒６４％

百度（０９８８８） ８９﹒３５元 跌７﹒５１％

中升控股（００８８１） ３６﹒８５元 跌７﹒７６％

翰森製藥（０３６９２） １４﹒３４元 跌７﹒００％

申洲國際（０２３１３） ６７﹒６０元 跌７﹒０８％

阿里（０９９８８） ７４﹒２０元 跌５﹒８４％

藥明生物（０２２６９） ５１﹒０５元 跌５﹒５５％

招行（０３９６８） ３５﹒３０元 跌５﹒２３％

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（ｈｃ）

