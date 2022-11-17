《午市前瞻》騰訊下個減持目標料為快手，美團網易廿天線可博反彈

《經濟通通訊社１７日專訊》恒生指數半日收報１７７９４，跌４６１點或２﹒５３％，主

板成交７７６﹒８１億元。恒生中國企業指數報６０４２，跌１８３點或２﹒９５％。恒生科技

指數報３６２２，跌１８２點或４﹒８１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報２８７﹒６元，跌６﹒８元或２﹒３１％，成交１１０﹒２７億

元；美團收報１５３﹒１元，跌９﹒２元或５﹒６７％，成交６３﹒１８億元；阿里巴巴－ＳＷ

收報７５﹒６５元，跌３﹒１５元或４％，成交３４﹒９３億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊張智威：裂口頂１６８００有支持＊



騰訊（００７００）宣布派發特別中期股息，繼分派京東（０９６１８）後，今次終於向美

團（０３６９０）開刀，持有每１０股騰訊股份，獲發１股美團Ｂ類普通股，總派發股數相當於

騰訊持有美團Ｂ類普通股約９０﹒９％，及美團已發行股份總數約１５﹒５％；美團及騰訊股價

受壓，連帶網易（０９９９９）及阿里（０９９８８）績前亦見龐大拋售壓力，恒指曾跌逾

５００點。

信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指１１月以來大升３７００點，現時

回吐幾百點屬正常反應，亦不用憂慮恒指升勢完結。他指目前可先以１１月１０及１１日的上升

裂口頂部約１６８００為支持位，認為恒指目前難以跌穿該水平。



＊快手易鑫勢遭沽 閱文風險細＊



美團遭騰訊變相大幅減持後股價受壓，但跌幅相對當時京東被分派出時為小，張智威解釋主

要有兩個原因，其一如今美團股價低殘，下跌空間未如當時的京東大；其二是京東被減持時，市

場預期美團將成為下一個被沽的頂頭大熱，而期間亦三度傳出騰訊即將減持美團，即使騰訊三度

否認，市場亦早已做好準備，所以今日舊傳聞成真後的震撼力亦較細。

張智威估計，受反壟斷政策影響，騰訊下一個減持目標仍是科技股，當中較大機會是快手

（０１０２４）或易鑫（０２８５８），因為兩股規模較大，若減持對象規模太細亦無意義；另

外閱文（００７７２）並不完全是科技股，減持風險亦較細。



＊騰訊分拆未完不宜博＊



騰訊業績好過市場預期，第三季純利純利為３９９﹒４３億人民幣，按年增１％，按季更升

１﹒１５倍。張智威指業績的確好過預期，但純利按季倍增只是由於低基數效應，並非業務大幅

改善。而且今次業績重點在於減持美團，外界憧憬反壟斷氣氛消散，但騰訊仍於此時減持美團，

變相令人覺得即使業績較佳，分拆因素猶在，而且分拆後的收益不能計入業績，或會進一步削弱

盈利。

部署方面，張智威指當時京東被減持拖累大跌後，曾有較大反彈力度，預料美團亦有反彈空

間，建議可於２０天線１４２﹒８元入手博反彈；而騰訊分拆利淡因素未停，值博率反而較美團

為細。另外，網易上午曾跌逾１３％，張智威指，據過往經驗，績前大跌於公布業績後亦可以炒

反彈，建議可於２０天線９５﹒８至９６元小注博反彈。（ｈｃ）

