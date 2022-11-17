《美元走勢－羅明立》英通脹再創４１年高，留意今發表的財政預算

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３９﹒４２ １３９﹒８０ １３９﹒２２

歐元╱美元 １﹒０３９１ １﹒０３９５ １﹒０３６０

英鎊╱美元 １﹒１９１１ １﹒１９２０ １﹒１８６６

美元╱瑞郎 ０﹒９４４４ ０﹒９４６８ ０﹒９４４０

美元╱港元 ７﹒８２５０ ７﹒８２９５ ７﹒８２２０

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《美元走勢》美匯指數周三（１６日）低位震盪，單日仍然低收。美國１０月零售銷售及核

心銷售都按月升１﹒３％，好過預期。近期，多名聯儲局官員都提到可以放慢加息步伐，但並非

表示息率已見頂。高盛上調聯儲局終端利率預測為５％－５﹒２５％區間；而三藩市聯儲主席戴

利表示暫停加息並非現時的選項，認為聯邦基金利率可以再上升至少１００點，４﹒７５％－

５﹒２５％的利率區間是合理的。美匯指數反覆偏軟，未能重上１０７。

英國１０月通脹再創４１年高，１０月ＣＰＩ按年增長１１﹒１％，高於預期。英倫銀行行

長貝利表示會大力加息以遏抑通脹，今日（１７日）英國會發表財政預算，將影響央行未來加息

的行動，若財政政策緊縮力度大，央行加息幅度或會有相應調整，估計英鎊短期走勢會較為波動

。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０４１０ １﹒０２８０ １﹒０４５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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