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17/11/2022 15:10

《美元走勢－羅明立》英通脹再創４１年高，留意今發表的財政預算

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３９﹒４２　１３９﹒８０　１３９﹒２２
　　歐元╱美元　１﹒０３９１　１﹒０３９５　１﹒０３６０
　　英鎊╱美元　１﹒１９１１　１﹒１９２０　１﹒１８６６
　　美元╱瑞郎　０﹒９４４４　０﹒９４６８　０﹒９４４０
　　美元╱港元　７﹒８２５０　７﹒８２９５　７﹒８２２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美匯指數周三（１６日）低位震盪，單日仍然低收。美國１０月零售銷售及核
心銷售都按月升１﹒３％，好過預期。近期，多名聯儲局官員都提到可以放慢加息步伐，但並非
表示息率已見頂。高盛上調聯儲局終端利率預測為５％－５﹒２５％區間；而三藩市聯儲主席戴
利表示暫停加息並非現時的選項，認為聯邦基金利率可以再上升至少１００點，４﹒７５％－
５﹒２５％的利率區間是合理的。美匯指數反覆偏軟，未能重上１０７。
　　英國１０月通脹再創４１年高，１０月ＣＰＩ按年增長１１﹒１％，高於預期。英倫銀行行
長貝利表示會大力加息以遏抑通脹，今日（１７日）英國會發表財政預算，將影響央行未來加息
的行動，若財政政策緊縮力度大，央行加息幅度或會有相應調整，估計英鎊短期走勢會較為波動

　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０４１０　１﹒０２８０　１﹒０４５０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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