【恒大困局】傳恒大擬利用國內資產爭取海外債權人同意重組方案

《經濟通通訊社１７日專訊》據《路透》引述知情人士表示，中國恒大（０３３３３）計劃

用境內資產作為籌碼，爭取境外債權人批准債務重組方案。

消息人士表示，恒大計劃１２月開始談判重組條款，並正在梳理境內資產，作為對其離岸債

務重組的信用增級。

知情人士又指，恒大將於本月與債券持有人簽署保密協議，為下個月的談判做準備，條款將

於明年初敲定。恒大不予置評。（ｂｉ）

