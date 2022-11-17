《本港經濟》失業率連跌六個月，最新降至３﹒８％符預期

《經濟通通訊社１７日專訊》本港失業率連跌６個月。政府統計處公布，本港今年８－１０

月經季節性調整的失業率為３﹒８％，低於７－９月的３﹒９％，與預估相符。同期就業不足率

亦由１﹒８％下跌至１﹒７％。



＊失業人數減至１４﹒７４萬人＊



總就業人數由７－９月的３６２﹒８９萬人，上升至８－１０月的３６４﹒８６萬人，增加

約１﹒９７萬人。同期的總勞動人口增加１﹒１８萬人至３７９﹒６萬人。失業人數（不經季節

性調整）由７－９月的１５﹒５３萬人下跌至８－１０月的１４﹒７４萬人，減少約７９００人

。同期的就業不足人數亦由６﹒９萬人下跌至６﹒３４萬人，減少約５６００人。



＊餐飲業失業率跌至５﹒４％＊



勞工及福利局局長孫玉菡表示，隨著本地經濟活動恢復，勞工市場繼續改善。今年８－１０

月經季節性調整的失業率較７－９月下跌０﹒１個百分點至３﹒８％，就業不足率亦下跌０﹒１

個百分點至１﹒７％。總就業人數增加１９７００人至３６４﹒８６萬人，失業人數減少

７９００人至１４﹒７４萬人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在８－

１０月較上一個三個月期間下跌０﹒６個百分點至５﹒２％。其中，餐飲服務活動業的失業率下

跌０﹒８個百分點至５﹒４％，零售業的失業率下跌０﹒５個百分點至５﹒２％。多個其他行業

的失業率也下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業。



＊政府：勞工市場短期前景取決於本地經濟活動表現＊



展望未來，孫玉菡指，勞工市場的短期前景將取決於本地經濟活動的表現。金融狀況收緊將

繼續抑制需求，但只要疫情持續受控，防疫措施適度放寬，再加上消費券計劃的幫助，經濟活動

應能逐漸回復正常。（ｃｌ）

