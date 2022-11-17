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17/11/2022 15:09

【香港政情】消息：譚耀宗不連任人大常委，林鄭或是接任人選之一

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港區全國人大代表換屆選舉１２月舉行，選舉會議第一次全體
會議下周一（２１日）在會展舉行，《星島日報》引述消息指，全國人大常委會秘書長楊振武將
來港主持，屆時將選出主席團成員，並正式公布提名期及選舉日子。
　　現屆３６名港區人大代表中，約三分一人將退任，據了解，現年７２歲的全國人大常委譚耀
宗很大機會不連任。他接受《星島》查詢時表示，下周一會公布決定。
　
＊葉國謙、田北辰退休＊
　
　　人大代表雖沒硬性年齡限制，但一般年過七十者皆會退任，現時３６名港區人大代表中，鄭
耀棠、葉國謙、田北辰、吳亮星等１０多人已屆古稀之年，不再參選。政界最關注的是全國人大
常委譚耀宗，除了考慮年齡，更重要的是接班人問題，要在本港政圈找一名中央信任、熟悉內地
及香港、具江湖地位者，殊非易事。
　
＊林鄭或成接任人選＊
　
　　有政界中人提出，前特首林鄭月娥是人選之一。有熟悉林太的政圈人士指，跟屬國家領導人
的全國政協副主席相比，人大常委地位稍低，未知她的意向。
　　林鄭卸任後近日首次接受傳媒訪問，大談擔任特首心路歷程，指經歷很多挑戰，她帶領香港
在「一國兩制」方面經歷深度探索，未來希望有機會在內地重點大學講解「一國兩制」。她提到
卸任後幾個月，另一角色是擔當家庭主婦，最喜歡到街市買新鮮肉類蔬果，希望可以做回一個普
通人。
　　此外，本身是全國政協委員的民建聯議員李慧琼、陳仲尼，料會轉戰人大選舉。（ｈｙ）

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