《小傳日記》是日分手情不再，網易好感慨，ＱＱ美團掟煲唔掟蓋

《小傳日記》魚缸連續第二日回吐，雖然上晝曾經跌超過５００點，不過市況好就可以打橫

嚟，尾市恒指發力，成功收復返一半跌幅，最終都只係跌２１０點。

不過睇嚟今日風水唔係幾好，連續兩單令人心酸嘅分手新聞，其中一單就係係暴雪同網易

（０９９９９）。暴雪噚日單獨發表分手聲明，由於冇達到暴雪運營原則嘅要求，同埋對玩家及

員工承諾嘅續約協議，同網易現有協議喺出年１月２３日到期之後就唔會再續約，而且仲會暫停

喺神州境內好幾隻ｇａｍｅ嘅運作，而今年先新出嘅《暗黑破壞神：永生不朽》就會喺單獨協議

下運作。

「被分手」嘅網易就回應，提到自己一直好努力維持呢段關係，但最終都係傾唔掂數，「無

法就一啲合作嘅關鍵性條款同動視暴雪達成一致」。網易仲慨嘆不得不接受：「非常遺憾動視暴

雪在今天先行宣布了停止合作，我們將不得不接受此決定。網易將繼續履行職責，為我們的玩家

服務到最後一刻。」

網易自２００８年起就代理暴雪嘅ｇａｍｅ，《不朽》更加係雙方一齊開發，至於傾唔成嘅

係啲乜，雙方都無公布。不過早喺《不朽》發布前就有暗湧，原定今年６月２３號發布，點知６

月１９號就宣布要推遲上市。雖然官方解釋係要做「多項優化調整」，但都冇理由咁遲先做，於

是上面網民就摷返喺５月底，《不朽》官方微博居然出咗條係人都知會辣火頭嘅ｆｅｅｄ：「熊

怎麼還不下台」。雖然條ｆｅｅｄ光速刪除，不過唔少網民都ｃａｐ到圖，而且最令網民辣著嘅

係條ｆｅｅｄ係由美國發出嘅，照計網易方面唔會忽然跳掣，所以好多人都推斷係暴雪先會忽然

玩嘢。同時有可能係今次合作之後，網易方面口氣大咗，想要多少少條件，結果就傾唔掂數。

相反都係今日宣布分手嘅ＱＱ（００７００）同美團（０３６９０）就和平得多，雖然ＱＱ

借派息減持九成美團股份，不過雙方都提到會維持戰略合作，加上之前已經吹過三次風會減持，

變相今日嚟真都跌唔得多，比起網易暴雪，ＱＱ美團分得有共識得多，請請！



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