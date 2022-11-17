《基金之道－龐寶林》加息放緩有利新興市場

《基金之道》１０月全球金融市場情況較前一月有所好轉。歐美股市表現好過亞洲股市，其

中美國標普５００指數觸及年內新低後反彈超８％，而大中華地區股市則繼續下跌，ＭＳＣＩ中

國指數一個月錄得負１６﹒８３％表現。債市表現稍遜，美國十年期債息一個月上升２３ｂｐ，

期間曾突破４﹒３％。月末受美元指數回落影響，大宗商品價格普遍上漲，黃金價格回到每盎司

１６５０美元附近。

美國１０月份居民物價指數（ＣＰＩ）增速降幅超出市場預期，按年增速由上個月的

８﹒２％降至７﹒７％，商品價格下降成為本次數據回落的關鍵。此外服務價格上漲放緩，例如

住房相關價格按月升幅降至０﹒５％。最新的美國ＦＨＦＡ房價指數顯示８月份房價較上個月下

跌０﹒７％，價格傳到至租金存在半年左右滯後，因此未來房租價格有望進一步緩解。

最近國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）更新了全球經濟展望，預計明年美國經濟增速將放緩至

１﹒０％，而歐元區經濟增長更加微弱，其中德國及意大利更是轉為負數。相對發達國家比較，

亞洲發展中國家有望成為全球經濟增長的新動力。早前榮升全球第六大經濟體的印度，預計今、

明兩年經濟增長分別為６﹒８％及６﹒１％。受惠於人口眾多及外商建廠投資，東盟２０２３年

預期經濟增速為４﹒９％。中國在未來防疫鬆綁和刺激內需的政策憧憬下，明年經濟增長同樣有

望超４％。

１１月聯儲局繼續收緊金融條件，年內第四次加息７５點子。聯儲局還在此次會議上表示未

來貨幣政策將考慮其影響的滯後性，並暗示加息將逐步放緩。由１０月通脹數據來看，通脹壓力

緩解令聯儲局最快或在１２月縮減加息幅度。隨著利率及美元逐漸見頂，全球資產價格或將迎來

修復機會，特別是上文提及的亞洲等新興市場。

中國共產黨「二十大」會議正式選舉出了新一屆領導集體，預計未來半年包括國務院總理、

以及外交、金融等多個政府部門要職將迎來人事變動。為了避免政策不確定性所帶來的風險，投

資者選擇減少中港股市頭寸，恒生指數及人民幣兌美元匯率分別跌破１５０００點及７﹒３關鍵

點位。但市場情緒在１１月發生了反轉，傳聞中概股審計第一階段提前結束、內地放寬防疫隔離

限制、中美領導人舉行會談等消息使港股低位反彈超兩成。

過去中國經濟主要追求量的增長，這帶來了經濟結構、財富分配等問題。因此高質量發展成

為中共新一屆領導的政策要求，未來經濟增長更注重安全、共同富裕、可持續等因素。此前市場

過於恐慌而出現超跌，但相信北京對放開疫情控制以及處理房地產危機等已有規劃，短期中港股

市或將迎來一波反彈，投資者可逢低分段買入。

《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

