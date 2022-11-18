《缸邊麗評－熊麗萍》新經濟股政策風險降低，可重新吸引資金流入

《缸邊麗評》主力推動這一輪升市的新經濟股，在騰訊（００７００）、阿里巴巴

（０９９８８）公布優於預期的業績，加上內地發放１１月份遊戲版號，騰訊終於出現在名單上

，大家即時聯想到內地對騰訊在遊戲業務的整改應已告一段落。



其實，除了遊戲之外，騰訊及阿里巴巴今次公布業績的內容及管理層的言論，已顯示出互聯

網平台企業已在落實整改要求的方針，新業務策略在配合內地經濟及民生需要，以投資市場為導

向的業務增長，已改變為以中長期收入、盈利增長的成長型企業。騰訊在遊戲業務的重大整改，

未成年人在集團本土市場遊戲時長降至０﹒７％，對收入影響微不足道，而更重要的是針對集團

在遊戲業務上圖毒青少年而推出政策的嘈音亦告一落，對股價的影響減少。而今次獲批的「合金

彈頭：覺醒」也屬集團重磅遊戲，對遊戲收入可逐步帶來增長，而調整策略上亦加大在海外遊戲

市場發展。另一方面，在加快金融科技及企業服務的發展亦陸續交出成績，未來是配合內地整體

將遊戲從娛樂屬性，轉向遊戲產業發展，這些均顯示整改已逐步業務清晰，管理層強調集團仍是

「成長型」公司。



阿里巴巴除了繼續其根基的淘寶、天貓電商平台發展外，為社區及農村的電商、物流已進一

步加強，淘特、淘菜菜仍需面對虧損，但可全內地電商平台在地區平行發展，配合整改走向，經

過初期的營運虧損後，最終料也是集團新盈利來源，但只能以「量」代取「高毛利」。



至於雲業務方面，也是重點之一，集團在這方面如何發揮其優勢是大家關注點，也為內地數

字經濟發展作出貢獻。管理層表示「集團未來是穩定提升業務質量，加強投入效益，而非只提升

利潤表現」，這也可為集團整改後的發展方向作終結。



雖然騰訊、阿里巴巴「成長型企業」與整改前的增長型有所分別，但股價經過兩年的腰斬，

現價料已反映在新業務策略下的估值，政策風險大大降低，重新吸引資金流入實在可期。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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