  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/11/2022 13:51

《缸邊麗評－熊麗萍》新經濟股政策風險降低，可重新吸引資金流入

　　《缸邊麗評》主力推動這一輪升市的新經濟股，在騰訊（００７００）、阿里巴巴
（０９９８８）公布優於預期的業績，加上內地發放１１月份遊戲版號，騰訊終於出現在名單上
，大家即時聯想到內地對騰訊在遊戲業務的整改應已告一段落。
　
　　其實，除了遊戲之外，騰訊及阿里巴巴今次公布業績的內容及管理層的言論，已顯示出互聯
網平台企業已在落實整改要求的方針，新業務策略在配合內地經濟及民生需要，以投資市場為導
向的業務增長，已改變為以中長期收入、盈利增長的成長型企業。騰訊在遊戲業務的重大整改，
未成年人在集團本土市場遊戲時長降至０﹒７％，對收入影響微不足道，而更重要的是針對集團
在遊戲業務上圖毒青少年而推出政策的嘈音亦告一落，對股價的影響減少。而今次獲批的「合金
彈頭：覺醒」也屬集團重磅遊戲，對遊戲收入可逐步帶來增長，而調整策略上亦加大在海外遊戲
市場發展。另一方面，在加快金融科技及企業服務的發展亦陸續交出成績，未來是配合內地整體
將遊戲從娛樂屬性，轉向遊戲產業發展，這些均顯示整改已逐步業務清晰，管理層強調集團仍是
「成長型」公司。
　
　　阿里巴巴除了繼續其根基的淘寶、天貓電商平台發展外，為社區及農村的電商、物流已進一
步加強，淘特、淘菜菜仍需面對虧損，但可全內地電商平台在地區平行發展，配合整改走向，經
過初期的營運虧損後，最終料也是集團新盈利來源，但只能以「量」代取「高毛利」。
　
　　至於雲業務方面，也是重點之一，集團在這方面如何發揮其優勢是大家關注點，也為內地數
字經濟發展作出貢獻。管理層表示「集團未來是穩定提升業務質量，加強投入效益，而非只提升
利潤表現」，這也可為集團整改後的發展方向作終結。
　
　　雖然騰訊、阿里巴巴「成長型企業」與整改前的增長型有所分別，但股價經過兩年的腰斬，
現價料已反映在新業務策略下的估值，政策風險大大降低，重新吸引資金流入實在可期。
《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS18/11/2022
【FOCUS】侯俊偉「犯眾憎」實有因　財策緊縮漸成全球主流
人氣文章財經熱話18/11/2022
【恒指季檢】京東健康快手再成染藍大熱　多隻醫療保健股有力一爭
人氣文章財經熱話18/11/2022
《午市前瞻》外資趁恒指回調積極補倉 京東績前炒高不宜追
人氣文章財經熱話18/11/2022
阿里季績勝預期　加碼150億美元回購　推遲在港雙重主要上市
人氣文章財經熱話18/11/2022
【績後部署】阿里巴巴第二季由盈轉虧惟股價彈急　績後點部署？
人氣文章大行報告18/11/2022
【大行炒D乜】阿里巴巴績後大行點評價？一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金