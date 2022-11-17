《鍾之日記》ＱＱ送美團，網易失金蛋

《鍾之日記》１１月１７日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



香江魚缸延續上日的跌勢。恒指低開１８４點，報１８０７１，早段部分科技股跌勢加劇，

恒指跌幅一度擴至逾５００點，低見１７７１１。半日跌４６１點，報１７７９４。午後內房股

回升，重磅科技股跌勢亦稍為喘定，恒指跌幅收窄，收市仍守住在１８０００關之上。恒指今日

收報１８０４５，跌２１０點或跌１﹒１５％，主板成交１５２５﹒６３億元。國企指數報

６１４０，跌８５點或跌１﹒３７％。恒生科技指數報３７２１，跌８３點或跌２﹒２％。



＊滬指曾挫後回，人行提通脹風險＊



內地本土確診及無症狀感染新冠病毒個案按日再升１５％至２﹒３萬宗，創４月２２日以來

新高，官媒《人民日報》以署名「仲音」的專欄文章力撐動態清零政策。市場早段見震盪，少量

外資流出，滬綜指一度挫１％失守三千一，惟午後多個信息科技概念拉漲，陸股通恢復流入，滬

指全日跌幅收窄至０﹒１５％，報３１１５﹒４３點，深成指軟０﹒１３％，創業板指跌

０﹒７１％。

陸股通淨流入１４億元人民幣，兩市全日成交９１３１億元人幣，按日減少３﹒１％。

人行發布第三季度貨幣政策報告，特別提到通脹風險，稱高度重視未來通脹升溫的潛在可能

性，特別是需求側的變化，要不斷做好國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件，做好

妥善應對，保持物價水平基本穩定。人行表示要加大穩健貨幣政策實施力度，綜合運用多種貨幣

政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，為鞏固經濟回穩向

上態勢、做好年末經濟工作提供適宜的流動性環境。



＊騰訊大派美團當股息，３００元關難破＊



騰訊（００７００）公布業績勝預期，同時再次宣布將旗下科企投資當股息分派股東，以每

１０股騰訊獲發１股美團（０３６９０）Ｂ類普通股的基準，分派約９﹒５８億股美團的特別中

期股息。隨騰訊大手減持，騰訊總裁劉熾平即時辭任美團董事，美團強調雙方維持商業合作關係

，延續現有戰略合作協議。騰訊減持美團，雖然反壟斷氣氛消散，但分拆因素猶在，而且分拆後

的收益不能計入業績，或會進一步削弱盈利。

騰訊今日高開後一度迫近３００元關，其後股價觸高受壓，全日跌０﹒８％，報２９２元。

美團被拋棄，跌５﹒７％，報１５３元。其他科網股跟跌，京東跌１﹒１％，阿里

（０９９８８）跌０﹒７％，惟快手（０１０２４）升１﹒５％。

據美團中期報告，騰訊以不同子企持有共１０﹒６３億股美團股份，是次減持股數相當於持

股的９０﹒９％，以及美團已發行股數１５﹒５％。以美團周三（１６日）收市價１６２﹒３元

計，分派的美團股份總值約１５５５億港元。以騰訊一手１００股，每手騰訊股東可收１０股美

團，價值１６２３元。

騰訊去年底宣布「以２１股騰訊送１股京東」比例，實物分派京東（０９６１８） 股份作

特別股息，是次再度將另一主要內地科網企業持股作實物分派。

騰訊公布截至今年９月底止第三季業績，純利為３９９﹒４３億元人民幣，按年增１％，按

季更升１﹒１５倍，遠勝市場預期；每股基本盈利為４﹒１８７元。第三季收入按年跌１﹒６％

至１４００﹒９３億人民幣；毛利減少１﹒２％至６１９﹒８３億人民幣；經營盈利跌２﹒９％

至５１５﹒９３億人民幣。績後獲花旗唱好，將騰訊目標價由４００元上調至４１３元，評級「

買入」。



＊痛失世界級遊戲ＩＰ，網易踏空急跌＊



獲微軟收購的著名美國遊戲開發商暴雪娛樂發布聲明稱，由於沒有達成符合暴雪運營原則和

對玩家及員工承諾的續約協議，公司同網易（０９９９９）的現有授權協議將在２０２３年１月

２３日到期，將暫停在中國內地的大部分暴雪遊戲服務。由於暴雪和網易合作的網遊不少都家傳

戶曉，包括經營至今近２０年的經典ＩＰ《星際爭霸》及《魔獸世界》、曾盛極一時的《守望先

鋒》（港譯《鬥陣特攻》）及《暗黑破壞神ＩＩＩ》等。消息一出即引發內地網遊玩家之間的強

烈反應，有關新聞亦即刻登上微博熱搜榜。

針對暴雪宣布與網易停止合作，網易方面表示，公司一直在盡最大努力和動視暴雪談判，希

望推進續約，但彼此仍然無法就一些合作的關鍵性條款達成一致。網易特別提到，動視暴雪「先

行」宣布了停止合作，公司將「不得不」接受此決定，顯示這次分手鬧得相當不愉快，一方堅決

挽留，不敵對方執意要走。

有內地網民擔心以後無法以合法途徑遊玩暴雪經典網遊，不過暫亦未須過分擔心，暴雪不與

網易續約，可能只是出於商業考慮更換代理商，而且暴雪遊戲商業潛力巨大，加上有廣電總局的

版號在手，一定有人感興趣伸出橄欖枝，屆時玩家仍然有遊戲可以玩，帳號資料預計也可以獲得

保留。

不過網易失去生金蛋的母雞，就只能說聲遺憾了，網易股價震盪下跌，全日挫９﹒１％，收

報１０３﹒５元，不過跌幅不算大，最低９７﹒２元見一周前低位。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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