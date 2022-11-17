《經濟時評》中經會下月召開，路透：料定明年ＧＤＰ目標４﹒５％

《經濟通通訊社１７日專訊》中央經濟工作會議預定１２月中召開，這是中共二十大召開後

的第一個全國性會議，將部署明年經濟工作。據《路透》引述中國政府顧問表示，他們將建議將

明年的經濟增長目標定在４﹒５％至５﹒５％。

中國今年前三季度ＧＤＰ按年僅增長３％，遠低於５﹒５％左右的全年預期目標，為

２０１５年來首次低於目標。未具名的政府顧問表示，即使對新冠疫情和房地產行業做出一些政

策調整，但經濟下行壓力仍然存在。（ｃｔ）

