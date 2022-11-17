《思前想後－郭思治》大市如保持熾烈交投，續尋頂形態應不變

《思前想後》大市自踏進１１月份後，在沽壓漸收斂及買盤態度漸主動之下，市勢不但已完

全擺脫反覆續尋底之弱態，且更漸進入中期跌浪後之急步反彈中，直到執筆一刻止計，本月大市

在先低後高之形態主導下，恒指暫是由１日之低位１４８５９點升至１６日之高位１８４１４點

，即在短短１２個交易日內，累積之升幅已達３５５５點，論幅度該已不算少，且上升步伐亦偏

促，故技術上出現回吐乃正常現象，當然，由於恒指目前已漸升離１日之低位１４８５９點，故

即使市勢略見反覆及回調，惟本月之形態該仍可維持先低而後高，至於短期後市能否續創月內之

新高，當需視乎資金之入市態度而定，簡單點說，大市如能保持熾烈之交投，在動力配合下，續

尋頂形態該不變，惟一旦交投減縮，則需慎防大市會出現較明顯之調整。



＊先上望１８５２３點，惟５０天線有失反彈或漸受限＊



前中期跌浪是始自６月２８日之高位２２４４９點，至１０月３１日低位１４５９７點止計

，經過逾１６周之反覆尋底後，大市累積之跌幅共達７８５２點，由於跌幅已不算少，加上大市

已呈超賣，故只要稍有較利好之消息出現，已可成為大市反彈之借口，從技術上看，大市如能反

彈跌幅之三分一，則首個上望目標該為１７２１４點，如動力配合，大市能反彈跌幅之二分一，

則另一個上望目標該為１８５２３點，惟需指出，即使短期後市能續往上尋月內新高，但亦只屬

中期大跌後之技術性反彈而已，由於利率仍會進一步上調及經濟前景不明，故整個大市完成反彈

後，表現可能仍會再陷反覆。

再看移動線方面之表現，經過近兩周之大幅反彈後，恒指目前已成功重越２０天線（約在

１６１４７點左近）及１０天線（約在１６８５３點左近），且更進一步稍重越５０天線（約在

１７１８４點左近），單從技術上看，只要恒指能續穩守在上述三組平均移動線之上，再往上望

的該為１００天線（約在１８８２７點左近），但照目前之市況計，大市該會先進入急升後之消

化及回吐之中，故現先關注５０天線之防守性如何，需留意的是，一旦５０天線有失，可能表示

是潮大市之反彈已漸受規限。



＊經逾１６周反覆尋底，出現３至４周回升正常＊



大市經過連續４個月呈先高後低之後，技術上終見明顯反彈，而經過逾１６周之反覆尋底後

，大市出現３至４周之回升乃正常現象，至於是潮反彈能否進一步伸延，則需視乎資金之入市態

度而定。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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